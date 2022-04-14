NMKR ($NMKR) Tokenomics Få vigtig indsigt i NMKR ($NMKR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NMKR ($NMKR) Information "$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community.

Officiel hjemmeside: https://www.nmkr.io/

NMKR ($NMKR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NMKR ($NMKR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Alle tiders Høj: $ 0.02423915 $ 0.02423915 $ 0.02423915 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00074966 $ 0.00074966 $ 0.00074966 Få mere at vide om NMKR ($NMKR) pris

NMKR ($NMKR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NMKR ($NMKR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $NMKR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $NMKR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $NMKR's tokenomics, kan du udforske $NMKR tokens live-pris!

$NMKR Prisprediktion Vil du vide, hvor $NMKR måske er på vej hen? Vores $NMKR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $NMKR Tokens prisprediktion nu!

