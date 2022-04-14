NFTrade (NFTD) Tokenomics

Få vigtig indsigt i NFTrade (NFTD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
NFTrade (NFTD) Information

NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market.

NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.

Officiel hjemmeside:
https://nftrade.com

NFTrade (NFTD) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFTrade (NFTD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 102.30K
$ 102.30K
Samlet udbud
$ 135.00M
$ 135.00M
Cirkulerende forsyning
$ 46.58M
$ 46.58M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 296.46K
$ 296.46K
Alle tiders Høj:
$ 2.21
$ 2.21
Alle tiders Lav:
$ 0.00211235
$ 0.00211235
Nuværende pris:
$ 0.00219596
$ 0.00219596

NFTrade (NFTD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for NFTrade (NFTD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NFTD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NFTD tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NFTD's tokenomics, kan du udforske NFTD tokens live-pris!

NFTD Prisprediktion

Vil du vide, hvor NFTD måske er på vej hen? Vores NFTD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.