NFTrade (NFTD) Information NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Officiel hjemmeside: https://nftrade.com

NFTrade (NFTD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFTrade (NFTD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.30K $ 102.30K $ 102.30K Samlet udbud $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Cirkulerende forsyning $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 296.46K $ 296.46K $ 296.46K Alle tiders Høj: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Alle tiders Lav: $ 0.00211235 $ 0.00211235 $ 0.00211235 Nuværende pris: $ 0.00219596 $ 0.00219596 $ 0.00219596 Få mere at vide om NFTrade (NFTD) pris

NFTrade (NFTD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFTrade (NFTD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFTD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFTD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFTD's tokenomics, kan du udforske NFTD tokens live-pris!

NFTD Prisprediktion Vil du vide, hvor NFTD måske er på vej hen? Vores NFTD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

