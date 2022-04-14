Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nest Elixir Vault (NELIXIR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Information At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Officiel hjemmeside: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nest Elixir Vault (NELIXIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 408.82K $ 408.82K $ 408.82K Samlet udbud $ 395.82K $ 395.82K $ 395.82K Cirkulerende forsyning $ 395.82K $ 395.82K $ 395.82K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 408.82K $ 408.82K $ 408.82K Alle tiders Høj: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Alle tiders Lav: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Nuværende pris: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Få mere at vide om Nest Elixir Vault (NELIXIR) pris

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nest Elixir Vault (NELIXIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NELIXIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NELIXIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NELIXIR's tokenomics, kan du udforske NELIXIR tokens live-pris!

