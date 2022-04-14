MicroBitcoin (MBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i MicroBitcoin (MBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MicroBitcoin (MBC) Information Micro Bitcoin (MBC) is a decentralized peer-to-peer (P2P) payment platform for the micro-economy. It is intended to be a means-of-payment coin, created (forked) from the Bitcoin (BTC) blockchain, and is designed to be used as a fast, flexible and acceptable method of payment which can be used between peers and between traditional businesses and their customers. Officiel hjemmeside: https://microbitcoin.org/ Køb MBC nu!

MicroBitcoin (MBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MicroBitcoin (MBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Samlet udbud $ 81.50B $ 81.50B $ 81.50B Cirkulerende forsyning $ 55.30B $ 55.30B $ 55.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Alle tiders Høj: $ 0.724754 $ 0.724754 $ 0.724754 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012054 $ 0.00012054 $ 0.00012054 Få mere at vide om MicroBitcoin (MBC) pris

MicroBitcoin (MBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MicroBitcoin (MBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBC's tokenomics, kan du udforske MBC tokens live-pris!

MBC Prisprediktion Vil du vide, hvor MBC måske er på vej hen? Vores MBC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!