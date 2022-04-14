MetaQ (METAQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaQ (METAQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MetaQ (METAQ) Information Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Officiel hjemmeside: https://www.metaplanet-nft.com/ Køb METAQ nu!

MetaQ (METAQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaQ (METAQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 725.37K $ 725.37K $ 725.37K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.01M $ 38.01M $ 38.01M Alle tiders Høj: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Alle tiders Lav: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Nuværende pris: $ 0.03801145 $ 0.03801145 $ 0.03801145 Få mere at vide om MetaQ (METAQ) pris

MetaQ (METAQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaQ (METAQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal METAQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange METAQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår METAQ's tokenomics, kan du udforske METAQ tokens live-pris!

METAQ Prisprediktion Vil du vide, hvor METAQ måske er på vej hen? Vores METAQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se METAQ Tokens prisprediktion nu!

