Den direkte MetalCore pris i dag er 0.00004571 USD. Følg med i realtid MCG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MCG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MCG

MCG Prisinfo

Hvad er MCG

MCG Whitepaper

MCG Officiel hjemmeside

MCG Tokenomics

MCG Prisprognose

MetalCore Logo

MetalCore Pris (MCG)

Ikke noteret

1 MCG til USD direkte pris:

0.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
MetalCore (MCG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:11:43 (UTC+8)

MetalCore (MCG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02813719
$ 0.02813719$ 0.02813719

$ 0.00003715
$ 0.00003715$ 0.00003715

-20.51%

-20.51%

MetalCore (MCG) realtidsprisen er $0.00004571. I løbet af de sidste 24 timer har MCG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCGs højeste pris nogensinde er $ 0.02813719, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003715.

Når det gælder kortsigtet performance, MCG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -20.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MetalCore (MCG) Markedsinformation

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

408.67M
408.67M 408.67M

408,671,773.4292142
408,671,773.4292142 408,671,773.4292142

Den nuværende markedsværdi på MetalCore er $ 18.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MCG er 408.67M, med et samlet udbud på 408671773.4292142. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.68K.

MetalCore (MCG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MetalCore til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MetalCore til USD $ -0.0000202866.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MetalCore til USD $ -0.0000144901.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MetalCore til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000202866-44.38%
60 dage$ -0.0000144901-31.70%
90 dage$ 0--

Hvad er MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MetalCore (MCG) Ressource

Officiel hjemmeside

MetalCore Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MetalCore (MCG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MetalCore (MCG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MetalCore.

Tjek MetalCore prisprediktion nu!

MCG til lokale valutaer

MetalCore (MCG) Tokenomics

At forstå tokenomics for MetalCore (MCG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MCG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MetalCore (MCG)

Hvor meget er MetalCore (MCG) værd i dag?
Den direkte MCG pris i USD er 0.00004571 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MCG til USD pris?
Den aktuelle pris på MCGtil USD er $ 0.00004571. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MetalCore?
Markedsværdien for MCG er $ 18.68K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MCG?
Den cirkulerende forsyning af MCG er 408.67M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MCG?
MCG opnåede en ATH-pris på 0.02813719 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MCG?
MCG så en ATL-pris på 0.00003715 USD.
Hvad er handelsvolumen for MCG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MCG er -- USD.
Bliver MCG højere i år?
MCG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MCG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:11:43 (UTC+8)

MetalCore (MCG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

