Merge Token (MERGE) Information Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they're channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token's smart, deflationary design and deep utility aren't just buzzwords; they're engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn't just another crypto game—it's a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we're always listening to feedback from our passionate community. Officiel hjemmeside: https://mergepals.io

Merge Token (MERGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Merge Token (MERGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.46K $ 45.46K $ 45.46K Samlet udbud $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Cirkulerende forsyning $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.82K $ 77.82K $ 77.82K Alle tiders Høj: $ 0.00124051 $ 0.00124051 $ 0.00124051 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Merge Token (MERGE) pris

Merge Token (MERGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Merge Token (MERGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MERGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MERGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MERGE's tokenomics, kan du udforske MERGE tokens live-pris!

