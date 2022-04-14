Laugh (LAUGH) Tokenomics
Laugh (LAUGH) Information
$Laugh is a meme coin with a clever and unique twist, directly tied to Ripple's CEO, Brad Garlinghouse, and inspired by the now-famous art piece that boldly proclaims, "Laugh now, but one day XRP will power the world." This cultural reference highlights the unwavering belief in Ripple and XRP’s potential to revolutionize global finance, creating an ironic yet powerful narrative around the coin. Built on the XRP Ledger, $Laugh not only capitalizes on humor and memes but also emphasizes its roots in the strong, visionary leadership of the XRP community. By combining the playful essence of meme culture with a deeper connection to one of the most prominent figures in the crypto space, $Laugh distinguishes itself as a truly one-of-a-kind project on the XRP Ledger, offering both entertainment and a nod to the broader ambitions of XRP enthusiasts worldwide.
Laugh (LAUGH) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Laugh (LAUGH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Laugh (LAUGH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Laugh (LAUGH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LAUGH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LAUGH tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår LAUGH's tokenomics, kan du udforske LAUGH tokens live-pris!
