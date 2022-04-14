JUJU (JUJU) Tokenomics Få vigtig indsigt i JUJU (JUJU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JUJU (JUJU) Information JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth. Officiel hjemmeside: https://jujulovesyou.com/ Køb JUJU nu!

JUJU (JUJU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JUJU (JUJU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.77K $ 20.77K $ 20.77K Samlet udbud $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Cirkulerende forsyning $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.77K $ 20.77K $ 20.77K Alle tiders Høj: $ 0.00119818 $ 0.00119818 $ 0.00119818 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om JUJU (JUJU) pris

JUJU (JUJU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JUJU (JUJU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUJU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUJU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUJU's tokenomics, kan du udforske JUJU tokens live-pris!

JUJU Prisprediktion Vil du vide, hvor JUJU måske er på vej hen? Vores JUJU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JUJU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!