JUICY (JUICY) Tokenomics Få vigtig indsigt i JUICY (JUICY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

JUICY (JUICY) Information Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Officiel hjemmeside: https://enjoyjuicy.com/

JUICY (JUICY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JUICY (JUICY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 503.52K $ 503.52K $ 503.52K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 476.18M $ 476.18M $ 476.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Alle tiders Høj: $ 0.065988 $ 0.065988 $ 0.065988 Alle tiders Lav: $ 0.00047565 $ 0.00047565 $ 0.00047565 Nuværende pris: $ 0.00106248 $ 0.00106248 $ 0.00106248 Få mere at vide om JUICY (JUICY) pris

JUICY (JUICY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JUICY (JUICY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUICY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUICY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUICY's tokenomics, kan du udforske JUICY tokens live-pris!

JUICY Prisprediktion Vil du vide, hvor JUICY måske er på vej hen? Vores JUICY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

