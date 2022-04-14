INU (INU) Tokenomics Få vigtig indsigt i INU (INU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INU (INU) Information INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun. Officiel hjemmeside: https://inusol.com/ Køb INU nu!

INU (INU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INU (INU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.15K $ 106.15K $ 106.15K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.15K $ 106.15K $ 106.15K Alle tiders Høj: $ 0.00589313 $ 0.00589313 $ 0.00589313 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010616 $ 0.00010616 $ 0.00010616 Få mere at vide om INU (INU) pris

INU (INU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INU (INU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INU's tokenomics, kan du udforske INU tokens live-pris!

