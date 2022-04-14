Inter Stable Token (IST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inter Stable Token (IST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inter Stable Token (IST) Information Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Officiel hjemmeside: https://inter.trade/ Hvidbog: https://docs.inter.trade/ Køb IST nu!

Inter Stable Token (IST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inter Stable Token (IST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Cirkulerende forsyning $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Alle tiders Høj: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Alle tiders Lav: $ 0.0000010 $ 0.0000010 $ 0.0000010 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om Inter Stable Token (IST) pris

Inter Stable Token (IST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inter Stable Token (IST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IST's tokenomics, kan du udforske IST tokens live-pris!

IST Prisprediktion Vil du vide, hvor IST måske er på vej hen? Vores IST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!