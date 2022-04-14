Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Hyperpigmentation ($HYPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Hyperpigmentation ($HYPER) Information

$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.

Officiel hjemmeside:
https://hyperonsol.com/

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperpigmentation ($HYPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 18.90M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 18.90M
Alle tiders Høj:
$ 0.02977547
Alle tiders Lav:
$ 0.00199354
Nuværende pris:
$ 0.01882783
Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Hyperpigmentation ($HYPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $HYPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $HYPER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $HYPER's tokenomics, kan du udforske $HYPER tokens live-pris!

$HYPER Prisprediktion

Vil du vide, hvor $HYPER måske er på vej hen? Vores $HYPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.