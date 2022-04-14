Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hyperpigmentation ($HYPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the "dot on the cheek" that marked the viral hyperpigmentation meme. We've taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Officiel hjemmeside: https://hyperonsol.com/

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperpigmentation ($HYPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M Alle tiders Høj: $ 0.02977547 $ 0.02977547 $ 0.02977547 Alle tiders Lav: $ 0.00199354 $ 0.00199354 $ 0.00199354 Nuværende pris: $ 0.01882783 $ 0.01882783 $ 0.01882783 Få mere at vide om Hyperpigmentation ($HYPER) pris

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hyperpigmentation ($HYPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HYPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HYPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HYPER's tokenomics, kan du udforske $HYPER tokens live-pris!

$HYPER Prisprediktion Vil du vide, hvor $HYPER måske er på vej hen? Vores $HYPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $HYPER Tokens prisprediktion nu!

