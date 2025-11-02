grail (SN81) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4.24 24H lav $ 4.72 24H høj All Time High $ 7.51 Laveste pris $ 1.92 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) +2.70% Prisændring (7D) +24.05%

grail (SN81) realtidsprisen er $4.37. I løbet af de sidste 24 timer har SN81 handlet mellem et lavpunkt på $ 4.24 og et højdepunkt på $ 4.72, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN81s højeste pris nogensinde er $ 7.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.92.

Når det gælder kortsigtet performance, SN81 har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, +2.70% i løbet af 24 timer og +24.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

grail (SN81) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.28M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.28M Cirkulationsforsyning 2.35M Samlet Udbud 2,352,189.839169101

Den nuværende markedsværdi på grail er $ 10.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN81 er 2.35M, med et samlet udbud på 2352189.839169101. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.28M.