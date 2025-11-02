Get Out Frog (GOF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.22% Prisændring (1D) -3.39% Prisændring (7D) -27.94% Prisændring (7D) -27.94%

Get Out Frog (GOF) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GOF handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOFs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GOF har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, -3.39% i løbet af 24 timer og -27.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Get Out Frog (GOF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Cirkulationsforsyning 975.00T 975.00T 975.00T Samlet Udbud 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Get Out Frog er $ 16.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOF er 975.00T, med et samlet udbud på 975000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.06K.