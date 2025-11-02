Flyte AI (FLYTE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00122068 $ 0.00122068 $ 0.00122068 24H lav $ 0.00166633 $ 0.00166633 $ 0.00166633 24H høj 24H lav $ 0.00122068$ 0.00122068 $ 0.00122068 24H høj $ 0.00166633$ 0.00166633 $ 0.00166633 All Time High $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.66% Prisændring (1D) +16.00% Prisændring (7D) +43.02% Prisændring (7D) +43.02%

Flyte AI (FLYTE) realtidsprisen er $0.00143584. I løbet af de sidste 24 timer har FLYTE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00122068 og et højdepunkt på $ 0.00166633, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLYTEs højeste pris nogensinde er $ 0.00254651, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FLYTE har ændret sig med +0.66% i løbet af den sidste time, +16.00% i løbet af 24 timer og +43.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flyte AI (FLYTE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Flyte AI er $ 1.44M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FLYTE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.44M.