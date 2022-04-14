Flippy (FLIPPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flippy (FLIPPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Officiel hjemmeside: https://flippytheswitch.com/

Flippy (FLIPPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flippy (FLIPPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 658.41K $ 658.41K $ 658.41K Samlet udbud $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K Cirkulerende forsyning $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 658.41K $ 658.41K $ 658.41K Alle tiders Høj: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Alle tiders Lav: $ 0.195575 $ 0.195575 $ 0.195575 Nuværende pris: $ 0.759559 $ 0.759559 $ 0.759559 Få mere at vide om Flippy (FLIPPY) pris

Flippy (FLIPPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flippy (FLIPPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLIPPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLIPPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLIPPY's tokenomics, kan du udforske FLIPPY tokens live-pris!

FLIPPY Prisprediktion Vil du vide, hvor FLIPPY måske er på vej hen? Vores FLIPPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

