Exit Liquidity (RETAIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.71% Prisændring (1D) +0.88% Prisændring (7D) +15.89% Prisændring (7D) +15.89%

Exit Liquidity (RETAIL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RETAIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RETAILs højeste pris nogensinde er $ 0.00168409, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RETAIL har ændret sig med +0.71% i løbet af den sidste time, +0.88% i løbet af 24 timer og +15.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Exit Liquidity (RETAIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 899.00K$ 899.00K $ 899.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 899.00K$ 899.00K $ 899.00K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Den nuværende markedsværdi på Exit Liquidity er $ 899.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RETAIL er 999.99M, med et samlet udbud på 999992863.526202. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 899.00K.