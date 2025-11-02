Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion (USD)

Få Exit Liquidity prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget RETAIL vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb RETAIL

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Exit Liquidity % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Exit Liquidity Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Exit Liquidity potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000910 i 2025. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Exit Liquidity potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000955 i 2026. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RETAIL for 2027 være $ 0.001003 med en 10.25% vækstrate. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RETAIL i 2028 være $ 0.001053 med en 15.76% vækstrate. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RETAIL i 2029 være $ 0.001106 sammen med 21.55% vækstraten. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RETAIL i 2030 være $ 0.001161 sammen med 27.63% vækstraten. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Exit Liquidity potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001892. Exit Liquidity (RETAIL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Exit Liquidity potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003082. År Pris Vækst 2025 $ 0.000910 0.00%

2026 $ 0.000955 5.00%

2027 $ 0.001003 10.25%

2028 $ 0.001053 15.76%

2029 $ 0.001106 21.55%

2030 $ 0.001161 27.63%

2031 $ 0.001219 34.01%

2032 $ 0.001280 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001344 47.75%

2034 $ 0.001412 55.13%

2035 $ 0.001482 62.89%

2036 $ 0.001556 71.03%

2037 $ 0.001634 79.59%

2038 $ 0.001716 88.56%

2039 $ 0.001802 97.99%

2040 $ 0.001892 107.89% Vis mere Kortsigtet Exit Liquidityprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000910 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000910 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000911 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000914 0.41% Exit Liquidity (RETAIL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på RETAIL for November 2, 2025(I dag) , er $0.000910 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Exit Liquidity (RETAIL) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for RETAIL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000910 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Exit Liquidity (RETAIL) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for RETAIL, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000911 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Exit Liquidity (RETAIL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på RETAIL være $0.000914 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Exit Liquidity prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 910.42K$ 910.42K $ 910.42K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste RETAIL pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har RETAIL et cirkulerende forsyning på 999.99M og en samlet markedsværdi på $ 910.42K. Se live RETAIL pris

Exit Liquidity Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Exit Liquidity-siden med livepriser er den aktuelle pris på Exit Liquidity 0.000910USD. Det cirkulerende udbud af Exit Liquidity(RETAIL) er 999.99M RETAIL , hvilket giver det en markedsværdi på $910,417 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.80% $ 0 $ 0.000911 $ 0.000892

7 dage 17.73% $ 0.000161 $ 0.000984 $ 0.000729

30 dage 24.62% $ 0.000224 $ 0.000984 $ 0.000729 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Exit Liquidity vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.80% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Exit Liquidity handlet til en højeste værdi på $0.000984 og en laveste værdi på $0.000729 . Den havde oplevet en prisændring på 17.73% . Denne seneste tendens viser RETAILs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Exit Liquidity oplevet en ændring på 24.62% , hvilket svarer til cirka $0.000224 i værdi. Det tyder på, at RETAIL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Exit Liquidity (RETAIL )-prisforudsigelsesmodulet? Exit Liquidity-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på RETAIL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Exit Liquidity over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på RETAIL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Exit Liquidity. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for RETAIL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af RETAIL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Exit Liquidity.

Hvorfor er RETAIL prisforudsigelse vigtig?

RETAIL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er RETAIL værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil RETAIL opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for RETAIL næste måned? Ifølge Exit Liquidity (RETAIL) prisprediktionsværktøjet vil den forventede RETAIL pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 RETAIL koste i 2026? Prisen på 1 Exit Liquidity (RETAIL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil RETAIL stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på RETAIL i 2027? Exit Liquidity (RETAIL) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 RETAIL i 2027. Hvad er det anslåede prismål for RETAIL i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Exit Liquidity (RETAIL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for RETAIL i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Exit Liquidity (RETAIL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 RETAIL koste i 2030? Prisen på 1 Exit Liquidity (RETAIL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil RETAIL stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er RETAIL prisforudsigelsen for 2040? Exit Liquidity (RETAIL) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 RETAIL i 2040. Tilmeld dig nu