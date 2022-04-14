Elexium (EX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elexium (EX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elexium (EX) Information Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. Officiel hjemmeside: https://elexium.finance

Elexium (EX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elexium (EX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.74K $ 68.74K $ 68.74K Samlet udbud $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Cirkulerende forsyning $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.35K $ 69.35K $ 69.35K Alle tiders Høj: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Alle tiders Lav: $ 0.01356594 $ 0.01356594 $ 0.01356594 Nuværende pris: $ 0.01929654 $ 0.01929654 $ 0.01929654 Få mere at vide om Elexium (EX) pris

Elexium (EX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elexium (EX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EX's tokenomics, kan du udforske EX tokens live-pris!

