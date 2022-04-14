Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eclipse Fi (ECLIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eclipse Fi (ECLIP) Information What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches. Officiel hjemmeside: https://eclipsefi.io/ Hvidbog: https://docs.eclipsefi.io/ Køb ECLIP nu!

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eclipse Fi (ECLIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.09K $ 65.09K $ 65.09K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 110.35M $ 110.35M $ 110.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 176.97K $ 176.97K $ 176.97K Alle tiders Høj: $ 0.493567 $ 0.493567 $ 0.493567 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00058989 $ 0.00058989 $ 0.00058989 Få mere at vide om Eclipse Fi (ECLIP) pris

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eclipse Fi (ECLIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECLIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECLIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECLIP's tokenomics, kan du udforske ECLIP tokens live-pris!

ECLIP Prisprediktion Vil du vide, hvor ECLIP måske er på vej hen? Vores ECLIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ECLIP Tokens prisprediktion nu!

