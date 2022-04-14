Diamond (DMD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Diamond (DMD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Diamond (DMD) Information Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world's first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Officiel hjemmeside: http://bit.diamonds/ Hvidbog: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Diamond (DMD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Diamond (DMD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.16M $ 11.16M $ 11.16M Samlet udbud $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Cirkulerende forsyning $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.61M $ 12.61M $ 12.61M Alle tiders Høj: $ 33.58 $ 33.58 $ 33.58 Alle tiders Lav: $ 0.055845 $ 0.055845 $ 0.055845 Nuværende pris: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Få mere at vide om Diamond (DMD) pris

Diamond (DMD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Diamond (DMD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DMD's tokenomics, kan du udforske DMD tokens live-pris!

