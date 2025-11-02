UdvekslingDEX+
Den direkte Decrypting pris i dag er 0.00285745 USD. Følg med i realtid DCRYPT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DCRYPT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DCRYPT

DCRYPT Prisinfo

Hvad er DCRYPT

DCRYPT Whitepaper

DCRYPT Officiel hjemmeside

DCRYPT Tokenomics

DCRYPT Prisprognose

Decrypting Logo

Decrypting Pris (DCRYPT)

Ikke noteret

1 DCRYPT til USD direkte pris:

$0.00285922
$0.00285922
+0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Decrypting (DCRYPT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:21:43 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00284045
$ 0.00284045
24H lav
$ 0.00288421
$ 0.00288421
24H høj

$ 0.00284045
$ 0.00284045

$ 0.00288421
$ 0.00288421

$ 0.01196398
$ 0.01196398

$ 0.00271012
$ 0.00271012

+0.03%

+0.12%

-9.13%

-9.13%

Decrypting (DCRYPT) realtidsprisen er $0.00285745. I løbet af de sidste 24 timer har DCRYPT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00284045 og et højdepunkt på $ 0.00288421, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DCRYPTs højeste pris nogensinde er $ 0.01196398, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00271012.

Når det gælder kortsigtet performance, DCRYPT har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -9.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Markedsinformation

$ 150.03K
$ 150.03K

--
--

$ 285.92K
$ 285.92K

52.47M
52.47M

100,000,000.0
100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Decrypting er $ 150.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DCRYPT er 52.47M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 285.92K.

Decrypting (DCRYPT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Decrypting til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Decrypting til USD $ -0.0004955961.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Decrypting til USD $ -0.0006769210.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Decrypting til USD $ -0.00275611033765058.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.12%
30 dage$ -0.0004955961-17.34%
60 dage$ -0.0006769210-23.68%
90 dage$ -0.00275611033765058-49.09%

Hvad er Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Decrypting (DCRYPT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Decrypting Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Decrypting (DCRYPT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Decrypting (DCRYPT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Decrypting.

Tjek Decrypting prisprediktion nu!

DCRYPT til lokale valutaer

Decrypting (DCRYPT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Decrypting (DCRYPT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DCRYPT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Decrypting (DCRYPT)

Hvor meget er Decrypting (DCRYPT) værd i dag?
Den direkte DCRYPT pris i USD er 0.00285745 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DCRYPT til USD pris?
Den aktuelle pris på DCRYPTtil USD er $ 0.00285745. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Decrypting?
Markedsværdien for DCRYPT er $ 150.03K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DCRYPT?
Den cirkulerende forsyning af DCRYPT er 52.47M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DCRYPT?
DCRYPT opnåede en ATH-pris på 0.01196398 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DCRYPT?
DCRYPT så en ATL-pris på 0.00271012 USD.
Hvad er handelsvolumen for DCRYPT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DCRYPT er -- USD.
Bliver DCRYPT højere i år?
DCRYPT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DCRYPT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:21:43 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,987.33

$3,868.77

$0.02826

$185.95

$1.0002

$109,987.33

$3,868.77

$185.95

$73.67

$19.782

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07729

$0.000000000000000000000017

$0.000377

$0.00005065

$0.0022

$0.0031378

