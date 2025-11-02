Decrypting (DCRYPT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00284045 24H lav $ 0.00288421 24H høj Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +0.12% Prisændring (7D) -9.13%

Decrypting (DCRYPT) realtidsprisen er $0.00285745. I løbet af de sidste 24 timer har DCRYPT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00284045 og et højdepunkt på $ 0.00288421, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DCRYPTs højeste pris nogensinde er $ 0.01196398, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00271012.

Når det gælder kortsigtet performance, DCRYPT har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -9.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 150.03K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 285.92K Cirkulationsforsyning 52.47M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Decrypting er $ 150.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DCRYPT er 52.47M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 285.92K.