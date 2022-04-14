Dagora (DADA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dagora (DADA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dagora (DADA) Information Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era. Officiel hjemmeside: https://dagora.xyz/

Dagora (DADA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dagora (DADA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 465.48K $ 465.48K $ 465.48K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 92.26M $ 92.26M $ 92.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Alle tiders Høj: $ 0.01031744 $ 0.01031744 $ 0.01031744 Alle tiders Lav: $ 0.00267958 $ 0.00267958 $ 0.00267958 Nuværende pris: $ 0.00504527 $ 0.00504527 $ 0.00504527 Få mere at vide om Dagora (DADA) pris

Dagora (DADA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dagora (DADA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DADA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DADA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DADA's tokenomics, kan du udforske DADA tokens live-pris!

DADA Prisprediktion Vil du vide, hvor DADA måske er på vej hen? Vores DADA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

