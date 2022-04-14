Concentrator (CTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Concentrator (CTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Concentrator (CTR) Information CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve's ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator's revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Officiel hjemmeside: https://concentrator.aladdin.club/

Concentrator (CTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Concentrator (CTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 425.12K $ 425.12K $ 425.12K Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Alle tiders Høj: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Alle tiders Lav: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Nuværende pris: $ 0.390025 $ 0.390025 $ 0.390025 Få mere at vide om Concentrator (CTR) pris

Concentrator (CTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Concentrator (CTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTR's tokenomics, kan du udforske CTR tokens live-pris!

CTR Prisprediktion Vil du vide, hvor CTR måske er på vej hen? Vores CTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

