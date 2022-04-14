Claude (CLAUDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Claude (CLAUDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Claude (CLAUDE) Information The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges. Officiel hjemmeside: https://0xclaude.love/ Køb CLAUDE nu!

Claude (CLAUDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Claude (CLAUDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.55K $ 64.55K $ 64.55K Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.55K $ 64.55K $ 64.55K Alle tiders Høj: $ 0.00620805 $ 0.00620805 $ 0.00620805 Alle tiders Lav: $ 0.00004818 $ 0.00004818 $ 0.00004818 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Claude (CLAUDE) pris

Claude (CLAUDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Claude (CLAUDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLAUDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLAUDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLAUDE's tokenomics, kan du udforske CLAUDE tokens live-pris!

