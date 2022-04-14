Bundles (BNDL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bundles (BNDL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bundles (BNDL) Information Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins. Officiel hjemmeside: https://bundles.gg/ Køb BNDL nu!

Bundles (BNDL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bundles (BNDL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 129.56K $ 129.56K $ 129.56K Samlet udbud $ 904.68M $ 904.68M $ 904.68M Cirkulerende forsyning $ 655.89M $ 655.89M $ 655.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 178.71K $ 178.71K $ 178.71K Alle tiders Høj: $ 0.00199644 $ 0.00199644 $ 0.00199644 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019754 $ 0.00019754 $ 0.00019754 Få mere at vide om Bundles (BNDL) pris

Bundles (BNDL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bundles (BNDL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNDL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNDL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNDL's tokenomics, kan du udforske BNDL tokens live-pris!

BNDL Prisprediktion Vil du vide, hvor BNDL måske er på vej hen? Vores BNDL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNDL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!