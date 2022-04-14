Bitcoin Pro (BTCP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Pro (BTCP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Pro (BTCP) Information With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized. Officiel hjemmeside: https://bitcoinpro.money Køb BTCP nu!

Bitcoin Pro (BTCP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Pro (BTCP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Samlet udbud $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Cirkulerende forsyning $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.93M $ 30.93M $ 30.93M Alle tiders Høj: $ 1,209.85 $ 1,209.85 $ 1,209.85 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 14.73 $ 14.73 $ 14.73 Få mere at vide om Bitcoin Pro (BTCP) pris

Bitcoin Pro (BTCP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Pro (BTCP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCP's tokenomics, kan du udforske BTCP tokens live-pris!

