Udforsk basilica (SN39) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om SN39 tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu! Udforsk basilica (SN39) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om SN39 tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu!