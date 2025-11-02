Baldor (BALDOR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 12.51 $ 12.51 $ 12.51 24H lav $ 12.71 $ 12.71 $ 12.71 24H høj 24H lav $ 12.51$ 12.51 $ 12.51 24H høj $ 12.71$ 12.71 $ 12.71 All Time High $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 Laveste pris $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) +1.31% Prisændring (7D) +3.01% Prisændring (7D) +3.01%

Baldor (BALDOR) realtidsprisen er $12.67. I løbet af de sidste 24 timer har BALDOR handlet mellem et lavpunkt på $ 12.51 og et højdepunkt på $ 12.71, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BALDORs højeste pris nogensinde er $ 23.5, mens den laveste pris nogensinde er $ 9.84.

Når det gælder kortsigtet performance, BALDOR har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +1.31% i løbet af 24 timer og +3.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baldor (BALDOR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsforsyning 100.00K 100.00K 100.00K Samlet Udbud 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Den nuværende markedsværdi på Baldor er $ 1.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BALDOR er 100.00K, med et samlet udbud på 100000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.27M.