AstroPepeX (APX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har APX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APXs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, APX har ændret sig med -12.08% i løbet af den sidste time, -0.99% i løbet af 24 timer og +4.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AstroPepeX (APX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 592.92K$ 592.92K $ 592.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 592.92K$ 592.92K $ 592.92K Cirkulationsforsyning 65.00B 65.00B 65.00B Samlet Udbud 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AstroPepeX er $ 592.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APX er 65.00B, med et samlet udbud på 65000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 592.92K.