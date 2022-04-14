Alkimi ($ADS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alkimi ($ADS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alkimi ($ADS) Information Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants. Officiel hjemmeside: https://www.alkimi.org Hvidbog: https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf Køb $ADS nu!

Alkimi ($ADS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alkimi ($ADS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 192.11M $ 192.11M $ 192.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.53M $ 20.53M $ 20.53M Alle tiders Høj: $ 0.888267 $ 0.888267 $ 0.888267 Alle tiders Lav: $ 0.04261546 $ 0.04261546 $ 0.04261546 Nuværende pris: $ 0.082137 $ 0.082137 $ 0.082137 Få mere at vide om Alkimi ($ADS) pris

Alkimi ($ADS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alkimi ($ADS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $ADS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $ADS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $ADS's tokenomics, kan du udforske $ADS tokens live-pris!

