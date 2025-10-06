Hvad er YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency. Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineYALAinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekYALAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om YALA på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din YALA købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

YALA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil YALA (YALA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine YALA (YALA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for YALA.

Tjek YALA prisprediktion nu!

YALA (YALA) Tokenomics

At forstå tokenomics for YALA (YALA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YALA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du YALA (YALA)

Leder du efter, hvordan du køber YALA? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe YALA på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

YALA til lokale valutaer

Prøv konverter

YALA Ressource

For en mere dybdegående forståelse af YALA, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om YALA Hvor meget er YALA (YALA) værd i dag? Den direkte YALA pris i USD er 0.09083 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle YALA til USD pris? $ 0.09083 . Tjek Den aktuelle pris på YALAtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af YALA? Markedsværdien for YALA er $ 21.69M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af YALA? Den cirkulerende forsyning af YALA er 238.79M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på YALA? YALA opnåede en ATH-pris på 0.45623373838083625 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YALA? YALA så en ATL-pris på 0.060140710054708627 USD . Hvad er handelsvolumen for YALA? Direkte 24-timers handelsvolumen for YALA er $ 63.56K USD . Bliver YALA højere i år? YALA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YALA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

YALA (YALA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025