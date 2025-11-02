YALA (YALA) Prisprediktion (USD)

YALA Prisprediktion for 2025-2050 (USD) YALA (YALA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan YALA potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.089 i 2025. YALA (YALA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan YALA potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.09345 i 2026. YALA (YALA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på YALA for 2027 være $ 0.098122 med en 10.25% vækstrate. YALA (YALA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på YALA i 2028 være $ 0.103028 med en 15.76% vækstrate. YALA (YALA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for YALA i 2029 være $ 0.108180 sammen med 21.55% vækstraten. YALA (YALA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for YALA i 2030 være $ 0.113589 sammen med 27.63% vækstraten. YALA (YALA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på YALA potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.185024. YALA (YALA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på YALA potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.301385.

November 3, 2025(I morgen) $ 0.089012 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.089085 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.089365 0.41% YALA (YALA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på YALA for November 2, 2025(I dag) , er $0.089 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. YALA (YALA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for YALA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.089012 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. YALA (YALA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for YALA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.089085 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. YALA (YALA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på YALA være $0.089365 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel YALA prisstatistik Nuværende pris $ 0.089$ 0.089 $ 0.089 Prisændring (24 T) -6.52% Markedsværdi $ 21.23M$ 21.23M $ 21.23M Cirkulationsforsyning 238.52M 238.52M 238.52M Volumen (24 timer) $ 78.28K$ 78.28K $ 78.28K Volumen (24 timer) -- Den seneste YALA pris er $ 0.089. Den har en 24-timers ændring på -6.53%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 78.28K. Desuden har YALA et cirkulerende forsyning på 238.52M og en samlet markedsværdi på $ 21.23M. Se live YALA pris

YALA Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på YALA-siden med livepriser er den aktuelle pris på YALA 0.089USD. Det cirkulerende udbud af YALA(YALA) er 0.00 YALA , hvilket giver det en markedsværdi på $21.23M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.11% $ -0.011959 $ 0.10235 $ 0.089

7 dage -0.06% $ -0.005860 $ 0.13272 $ 0.089

30 dage -0.19% $ -0.021310 $ 0.1391 $ 0.03911 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har YALA vist en prisbevægelse på $-0.011959 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.11% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev YALA handlet til en højeste værdi på $0.13272 og en laveste værdi på $0.089 . Den havde oplevet en prisændring på -0.06% . Denne seneste tendens viser YALAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har YALA oplevet en ændring på -0.19% , hvilket svarer til cirka $-0.021310 i værdi. Det tyder på, at YALA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette YALA prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele YALA prishistorikken

Hvordan fungerer YALA (YALA )-prisforudsigelsesmodulet? YALA-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på YALA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for YALA over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på YALA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på YALA. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for YALA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af YALA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for YALA.

Hvorfor er YALA prisforudsigelse vigtig?

YALA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er YALA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil YALA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for YALA næste måned? Ifølge YALA (YALA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede YALA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 YALA koste i 2026? Prisen på 1 YALA (YALA) er i dag $0.089 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil YALA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på YALA i 2027? YALA (YALA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 YALA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for YALA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil YALA (YALA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for YALA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil YALA (YALA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 YALA koste i 2030? Prisen på 1 YALA (YALA) er i dag $0.089 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil YALA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er YALA prisforudsigelsen for 2040? YALA (YALA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 YALA i 2040. Tilmeld dig nu