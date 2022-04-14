Radix (XRD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Radix (XRD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Radix (XRD) Information Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Officiel hjemmeside: https://www.radixdlt.com/ Hvidbog: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Block Explorer: https://dashboard.radixdlt.com/ Køb XRD nu!

Radix (XRD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Radix (XRD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.03M $ 71.03M $ 71.03M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 11.81B $ 11.81B $ 11.81B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Alle tiders Lav: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Nuværende pris: $ 0.006012 $ 0.006012 $ 0.006012 Få mere at vide om Radix (XRD) pris

Radix (XRD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Radix (XRD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XRD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XRD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XRD's tokenomics, kan du udforske XRD tokens live-pris!

