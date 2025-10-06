UdvekslingDEX+
Den direkte WLFI pris i dag er 0.1392 USD. Følg med i realtid WLFI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WLFI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

WLFI-kurs(WLFI)

1 WLFI til USD direkte pris:

$0.1392
$0.1392
+1.97%1D
USD
WLFI (WLFI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:41:11 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.135
$ 0.135
24H lav
$ 0.1418
$ 0.1418
24H høj

$ 0.135
$ 0.135

$ 0.1418
$ 0.1418

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643

+0.79%

+1.97%

+1.16%

+1.16%

WLFI (WLFI) realtidsprisen er $ 0.1392. I løbet af de sidste 24 timer har WLFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.135 og et højdepunkt på $ 0.1418, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WLFIs højeste pris nogensinde er $ 0.4600440080440167, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.09151658544301643.

Når det gælder kortsigtet performance, WLFI har ændret sig med +0.79% i løbet af den sidste time, +1.97% i løbet af 24 timer og +1.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WLFI (WLFI) Markedsinformation

No.32

$ 3.42B
$ 3.42B

$ 3.66M
$ 3.66M

$ 13.92B
$ 13.92B

24.57B
24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

24.57%

0.09%

ETH

Den nuværende markedsværdi på WLFI er $ 3.42B, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.66M. Det cirkulerende forsyning af WLFI er 24.57B, med et samlet udbud på 100000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.92B.

WLFI (WLFI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for WLFI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.002689+1.97%
30 dage$ -0.0676-32.69%
60 dage$ -0.0876-38.63%
90 dage$ +0.0892+178.40%
WLFI Prisændring i dag

I dag WLFI blev der registreret en ændring på $ +0.002689 (+1.97%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

WLFI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0676 (-32.69%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

WLFI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage WLFI sås en ændring af $ -0.0876 (-38.63%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

WLFI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0892 (+178.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for WLFI (WLFI)?

Tjek WLFIPrishistorik-siden nu.

Hvad er WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWLFIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekWLFItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om WLFI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din WLFI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

WLFI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WLFI (WLFI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WLFI (WLFI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WLFI.

Tjek WLFI prisprediktion nu!

WLFI (WLFI) Tokenomics

At forstå tokenomics for WLFI (WLFI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WLFI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du WLFI (WLFI)

Leder du efter, hvordan du køber WLFI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe WLFI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

WLFI til lokale valutaer

1 WLFI(WLFI) til VND
3,663.048
1 WLFI(WLFI) til AUD
A$0.211584
1 WLFI(WLFI) til GBP
0.105792
1 WLFI(WLFI) til EUR
0.119712
1 WLFI(WLFI) til USD
$0.1392
1 WLFI(WLFI) til MYR
RM0.583248
1 WLFI(WLFI) til TRY
5.850576
1 WLFI(WLFI) til JPY
¥21.2976
1 WLFI(WLFI) til ARS
ARS$199.713024
1 WLFI(WLFI) til RUB
11.190288
1 WLFI(WLFI) til INR
12.356784
1 WLFI(WLFI) til IDR
Rp2,319.999072
1 WLFI(WLFI) til PHP
8.169648
1 WLFI(WLFI) til EGP
￡E.6.574416
1 WLFI(WLFI) til BRL
R$0.747504
1 WLFI(WLFI) til CAD
C$0.19488
1 WLFI(WLFI) til BDT
17.026944
1 WLFI(WLFI) til NGN
201.155136
1 WLFI(WLFI) til COP
$535.38408
1 WLFI(WLFI) til ZAR
R.2.417904
1 WLFI(WLFI) til UAH
5.83944
1 WLFI(WLFI) til TZS
T.Sh.341.176416
1 WLFI(WLFI) til VES
Bs30.7632
1 WLFI(WLFI) til CLP
$131.1264
1 WLFI(WLFI) til PKR
Rs39.31008
1 WLFI(WLFI) til KZT
73.494816
1 WLFI(WLFI) til THB
฿4.485024
1 WLFI(WLFI) til TWD
NT$4.285968
1 WLFI(WLFI) til AED
د.إ0.510864
1 WLFI(WLFI) til CHF
Fr0.11136
1 WLFI(WLFI) til HKD
HK$1.081584
1 WLFI(WLFI) til AMD
֏53.088096
1 WLFI(WLFI) til MAD
.د.م1.284816
1 WLFI(WLFI) til MXN
$2.583552
1 WLFI(WLFI) til SAR
ريال0.522
1 WLFI(WLFI) til ETB
Br21.385296
1 WLFI(WLFI) til KES
KSh17.934528
1 WLFI(WLFI) til JOD
د.أ0.0986928
1 WLFI(WLFI) til PLN
0.512256
1 WLFI(WLFI) til RON
лв0.613872
1 WLFI(WLFI) til SEK
kr1.319616
1 WLFI(WLFI) til BGN
лв0.235248
1 WLFI(WLFI) til HUF
Ft46.836624
1 WLFI(WLFI) til CZK
2.935728
1 WLFI(WLFI) til KWD
د.ك0.042456
1 WLFI(WLFI) til ILS
0.4524
1 WLFI(WLFI) til BOB
Bs0.961872
1 WLFI(WLFI) til AZN
0.23664
1 WLFI(WLFI) til TJS
SM1.277856
1 WLFI(WLFI) til GEL
0.377232
1 WLFI(WLFI) til AOA
Kz127.589328
1 WLFI(WLFI) til BHD
.د.ب0.0522
1 WLFI(WLFI) til BMD
$0.1392
1 WLFI(WLFI) til DKK
kr0.900624
1 WLFI(WLFI) til HNL
L3.649824
1 WLFI(WLFI) til MUR
6.367008
1 WLFI(WLFI) til NAD
$2.406768
1 WLFI(WLFI) til NOK
kr1.408704
1 WLFI(WLFI) til NZD
$0.242208
1 WLFI(WLFI) til PAB
B/.0.1392
1 WLFI(WLFI) til PGK
K0.58464
1 WLFI(WLFI) til QAR
ر.ق0.505296
1 WLFI(WLFI) til RSD
дин.14.139936
1 WLFI(WLFI) til UZS
soʻm1,657.142592
1 WLFI(WLFI) til ALL
L11.621808
1 WLFI(WLFI) til ANG
ƒ0.249168
1 WLFI(WLFI) til AWG
ƒ0.249168
1 WLFI(WLFI) til BBD
$0.2784
1 WLFI(WLFI) til BAM
KM0.233856
1 WLFI(WLFI) til BIF
Fr406.8816
1 WLFI(WLFI) til BND
$0.179568
1 WLFI(WLFI) til BSD
$0.1392
1 WLFI(WLFI) til JMD
$22.27896
1 WLFI(WLFI) til KHR
556.8
1 WLFI(WLFI) til KMF
Fr59.2992
1 WLFI(WLFI) til LAK
3,026.086896
1 WLFI(WLFI) til LKR
රු42.258336
1 WLFI(WLFI) til MDL
L2.362224
1 WLFI(WLFI) til MGA
Ar624.21456
1 WLFI(WLFI) til MOP
P1.114992
1 WLFI(WLFI) til MVR
2.12976
1 WLFI(WLFI) til MWK
MK240.82992
1 WLFI(WLFI) til MZN
MT8.89488
1 WLFI(WLFI) til NPR
रु19.688448
1 WLFI(WLFI) til PYG
987.2064
1 WLFI(WLFI) til RWF
Fr202.2576
1 WLFI(WLFI) til SBD
$1.145616
1 WLFI(WLFI) til SCR
1.901472
1 WLFI(WLFI) til SRD
$5.3592
1 WLFI(WLFI) til SVC
$1.218
1 WLFI(WLFI) til SZL
L2.406768
1 WLFI(WLFI) til TMT
m0.4872
1 WLFI(WLFI) til TND
د.ت0.4098048
1 WLFI(WLFI) til TTD
$0.942384
1 WLFI(WLFI) til UGX
Sh483.3024
1 WLFI(WLFI) til XAF
Fr78.648
1 WLFI(WLFI) til XCD
$0.37584
1 WLFI(WLFI) til XOF
Fr78.648
1 WLFI(WLFI) til XPF
Fr14.1984
1 WLFI(WLFI) til BWP
P1.863888
1 WLFI(WLFI) til BZD
$0.279792
1 WLFI(WLFI) til CVE
$13.23096
1 WLFI(WLFI) til DJF
Fr24.6384
1 WLFI(WLFI) til DOP
$8.917152
1 WLFI(WLFI) til DZD
د.ج18.091824
1 WLFI(WLFI) til FJD
$0.314592
1 WLFI(WLFI) til GNF
Fr1,199.904
1 WLFI(WLFI) til GTQ
Q1.063488
1 WLFI(WLFI) til GYD
$29.151264
1 WLFI(WLFI) til ISK
kr17.2608

WLFI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af WLFI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel WLFI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om WLFI

Hvor meget er WLFI (WLFI) værd i dag?
Den direkte WLFI pris i USD er 0.1392 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WLFI til USD pris?
Den aktuelle pris på WLFItil USD er $ 0.1392. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af WLFI?
Markedsværdien for WLFI er $ 3.42B USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WLFI?
Den cirkulerende forsyning af WLFI er 24.57B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WLFI?
WLFI opnåede en ATH-pris på 0.4600440080440167 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WLFI?
WLFI så en ATL-pris på 0.09151658544301643 USD.
Hvad er handelsvolumen for WLFI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WLFI er $ 3.66M USD.
Bliver WLFI højere i år?
WLFI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WLFI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:41:11 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,026.17

$3,871.71

$0.02956

$185.50

$1.0003

$110,026.17

$3,871.71

$185.50

$73.28

$19.712

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08300

$0.000000000000000000000018

$0.000403

$0.0022

$0.00004900

$0.0032272

