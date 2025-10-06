UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte WIKI CAT pris i dag er 0.00000010099 USD. Følg med i realtid WKC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WKC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte WIKI CAT pris i dag er 0.00000010099 USD. Følg med i realtid WKC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WKC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om WKC

WKC Prisinfo

Hvad er WKC

WKC Whitepaper

WKC Officiel hjemmeside

WKC Tokenomics

WKC Prisprognose

WKC Historik

WKC Købsguide

WKC-til-fiat-valutaomregner

WKC Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

WIKI CAT Logo

WIKI CAT-kurs(WKC)

1 WKC til USD direkte pris:

$0.00000010103
$0.00000010103$0.00000010103
+2.93%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:41:00 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000009552
$ 0.00000009552$ 0.00000009552
24H lav
$ 0.00000010387
$ 0.00000010387$ 0.00000010387
24H høj

$ 0.00000009552
$ 0.00000009552$ 0.00000009552

$ 0.00000010387
$ 0.00000010387$ 0.00000010387

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

+0.34%

+2.93%

-25.14%

-25.14%

WIKI CAT (WKC) realtidsprisen er $ 0.00000010099. I løbet af de sidste 24 timer har WKC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000009552 og et højdepunkt på $ 0.00000010387, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WKCs højeste pris nogensinde er $ 0.000000472824771637, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000000000057105301.

Når det gælder kortsigtet performance, WKC har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, +2.93% i løbet af 24 timer og -25.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WIKI CAT (WKC) Markedsinformation

No.467

$ 55.12M
$ 55.12M$ 55.12M

$ 80.33K
$ 80.33K$ 80.33K

$ 85.92M
$ 85.92M$ 85.92M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

Den nuværende markedsværdi på WIKI CAT er $ 55.12M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 80.33K. Det cirkulerende forsyning af WKC er 545.84T, med et samlet udbud på 853278579305012. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 85.92M.

WIKI CAT (WKC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for WIKI CAT i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000000028759+2.93%
30 dage$ -0.00000008202-44.82%
60 dage$ -0.00000005902-36.89%
90 dage$ +0.00000008099+404.95%
WIKI CAT Prisændring i dag

I dag WKC blev der registreret en ændring på $ +0.0000000028759 (+2.93%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

WIKI CAT 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000008202 (-44.82%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

WIKI CAT 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage WKC sås en ændring af $ -0.00000005902 (-36.89%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

WIKI CAT 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00000008099 (+404.95%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for WIKI CAT (WKC)?

Tjek WIKI CATPrishistorik-siden nu.

Hvad er WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWIKI CATinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekWKCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om WIKI CAT på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din WIKI CAT købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

WIKI CAT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WIKI CAT (WKC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WIKI CAT (WKC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WIKI CAT.

Tjek WIKI CAT prisprediktion nu!

WIKI CAT (WKC) Tokenomics

At forstå tokenomics for WIKI CAT (WKC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WKC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du WIKI CAT (WKC)

Leder du efter, hvordan du køber WIKI CAT? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe WIKI CAT på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

WKC til lokale valutaer

1 WIKI CAT(WKC) til VND
0.00265755185
1 WIKI CAT(WKC) til AUD
A$0.0000001535048
1 WIKI CAT(WKC) til GBP
0.0000000767524
1 WIKI CAT(WKC) til EUR
0.0000000868514
1 WIKI CAT(WKC) til USD
$0.00000010099
1 WIKI CAT(WKC) til MYR
RM0.0000004231481
1 WIKI CAT(WKC) til TRY
0.0000042446097
1 WIKI CAT(WKC) til JPY
¥0.00001545147
1 WIKI CAT(WKC) til ARS
ARS$0.0001448923728
1 WIKI CAT(WKC) til RUB
0.0000081185861
1 WIKI CAT(WKC) til INR
0.0000089648823
1 WIKI CAT(WKC) til IDR
Rp0.0016831659934
1 WIKI CAT(WKC) til PHP
0.0000059271031
1 WIKI CAT(WKC) til EGP
￡E.0.0000047697577
1 WIKI CAT(WKC) til BRL
R$0.0000005423163
1 WIKI CAT(WKC) til CAD
C$0.000000141386
1 WIKI CAT(WKC) til BDT
0.0000123530968
1 WIKI CAT(WKC) til NGN
0.0001459386292
1 WIKI CAT(WKC) til COP
$0.0003884226885
1 WIKI CAT(WKC) til ZAR
R.0.0000017541963
1 WIKI CAT(WKC) til UAH
0.0000042365305
1 WIKI CAT(WKC) til TZS
T.Sh.0.0002475244702
1 WIKI CAT(WKC) til VES
Bs0.00002231879
1 WIKI CAT(WKC) til CLP
$0.00009513258
1 WIKI CAT(WKC) til PKR
Rs0.000028519576
1 WIKI CAT(WKC) til KZT
0.0000533207002
1 WIKI CAT(WKC) til THB
฿0.0000032538978
1 WIKI CAT(WKC) til TWD
NT$0.0000031094821
1 WIKI CAT(WKC) til AED
د.إ0.0000003706333
1 WIKI CAT(WKC) til CHF
Fr0.000000080792
1 WIKI CAT(WKC) til HKD
HK$0.0000007846923
1 WIKI CAT(WKC) til AMD
֏0.0000385155662
1 WIKI CAT(WKC) til MAD
.د.م0.0000009321377
1 WIKI CAT(WKC) til MXN
$0.0000018743744
1 WIKI CAT(WKC) til SAR
ريال0.0000003787125
1 WIKI CAT(WKC) til ETB
Br0.0000155150937
1 WIKI CAT(WKC) til KES
KSh0.0000130115516
1 WIKI CAT(WKC) til JOD
د.أ0.00000007160191
1 WIKI CAT(WKC) til PLN
0.0000003716432
1 WIKI CAT(WKC) til RON
лв0.0000004453659
1 WIKI CAT(WKC) til SEK
kr0.0000009573852
1 WIKI CAT(WKC) til BGN
лв0.0000001706731
1 WIKI CAT(WKC) til HUF
Ft0.0000339801053
1 WIKI CAT(WKC) til CZK
0.0000021298791
1 WIKI CAT(WKC) til KWD
د.ك0.00000003080195
1 WIKI CAT(WKC) til ILS
0.0000003282175
1 WIKI CAT(WKC) til BOB
Bs0.0000006978409
1 WIKI CAT(WKC) til AZN
0.000000171683
1 WIKI CAT(WKC) til TJS
SM0.0000009270882
1 WIKI CAT(WKC) til GEL
0.0000002736829
1 WIKI CAT(WKC) til AOA
Kz0.0000925664241
1 WIKI CAT(WKC) til BHD
.د.ب0.00000003787125
1 WIKI CAT(WKC) til BMD
$0.00000010099
1 WIKI CAT(WKC) til DKK
kr0.0000006534053
1 WIKI CAT(WKC) til HNL
L0.0000026479578
1 WIKI CAT(WKC) til MUR
0.0000046192826
1 WIKI CAT(WKC) til NAD
$0.0000017461171
1 WIKI CAT(WKC) til NOK
kr0.0000010220188
1 WIKI CAT(WKC) til NZD
$0.0000001757226
1 WIKI CAT(WKC) til PAB
B/.0.00000010099
1 WIKI CAT(WKC) til PGK
K0.000000424158
1 WIKI CAT(WKC) til QAR
ر.ق0.0000003665937
1 WIKI CAT(WKC) til RSD
дин.0.0000102585642
1 WIKI CAT(WKC) til UZS
soʻm0.0012022617124
1 WIKI CAT(WKC) til ALL
L0.0000084316551
1 WIKI CAT(WKC) til ANG
ƒ0.0000001807721
1 WIKI CAT(WKC) til AWG
ƒ0.0000001807721
1 WIKI CAT(WKC) til BBD
$0.00000020198
1 WIKI CAT(WKC) til BAM
KM0.0000001696632
1 WIKI CAT(WKC) til BIF
Fr0.00029519377
1 WIKI CAT(WKC) til BND
$0.0000001302771
1 WIKI CAT(WKC) til BSD
$0.00000010099
1 WIKI CAT(WKC) til JMD
$0.0000161634495
1 WIKI CAT(WKC) til KHR
0.00040396
1 WIKI CAT(WKC) til KMF
Fr0.00004302174
1 WIKI CAT(WKC) til LAK
0.0021954347387
1 WIKI CAT(WKC) til LKR
රු0.0000306585442
1 WIKI CAT(WKC) til MDL
L0.0000017138003
1 WIKI CAT(WKC) til MGA
Ar0.000452869457
1 WIKI CAT(WKC) til MOP
P0.0000008089299
1 WIKI CAT(WKC) til MVR
0.000001545147
1 WIKI CAT(WKC) til MWK
MK0.000174722799
1 WIKI CAT(WKC) til MZN
MT0.000006453261
1 WIKI CAT(WKC) til NPR
रु0.0000142840256
1 WIKI CAT(WKC) til PYG
0.00071622108
1 WIKI CAT(WKC) til RWF
Fr0.00014673847
1 WIKI CAT(WKC) til SBD
$0.0000008311477
1 WIKI CAT(WKC) til SCR
0.0000013795234
1 WIKI CAT(WKC) til SRD
$0.000003888115
1 WIKI CAT(WKC) til SVC
$0.0000008836625
1 WIKI CAT(WKC) til SZL
L0.0000017461171
1 WIKI CAT(WKC) til TMT
m0.000000353465
1 WIKI CAT(WKC) til TND
د.ت0.00000029731456
1 WIKI CAT(WKC) til TTD
$0.0000006837023
1 WIKI CAT(WKC) til UGX
Sh0.00035063728
1 WIKI CAT(WKC) til XAF
Fr0.00005705935
1 WIKI CAT(WKC) til XCD
$0.000000272673
1 WIKI CAT(WKC) til XOF
Fr0.00005705935
1 WIKI CAT(WKC) til XPF
Fr0.00001030098
1 WIKI CAT(WKC) til BWP
P0.0000013522561
1 WIKI CAT(WKC) til BZD
$0.0000002029899
1 WIKI CAT(WKC) til CVE
$0.0000095990995
1 WIKI CAT(WKC) til DJF
Fr0.00001787523
1 WIKI CAT(WKC) til DOP
$0.0000064694194
1 WIKI CAT(WKC) til DZD
د.ج0.0000131256703
1 WIKI CAT(WKC) til FJD
$0.0000002282374
1 WIKI CAT(WKC) til GNF
Fr0.0008705338
1 WIKI CAT(WKC) til GTQ
Q0.0000007715636
1 WIKI CAT(WKC) til GYD
$0.0000211493258
1 WIKI CAT(WKC) til ISK
kr0.00001252276

WIKI CAT Ressource

For en mere dybdegående forståelse af WIKI CAT, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel WIKI CAT hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om WIKI CAT

Hvor meget er WIKI CAT (WKC) værd i dag?
Den direkte WKC pris i USD er 0.00000010099 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WKC til USD pris?
Den aktuelle pris på WKCtil USD er $ 0.00000010099. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af WIKI CAT?
Markedsværdien for WKC er $ 55.12M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WKC?
Den cirkulerende forsyning af WKC er 545.84T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WKC?
WKC opnåede en ATH-pris på 0.000000472824771637 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WKC?
WKC så en ATL-pris på 0.000000000057105301 USD.
Hvad er handelsvolumen for WKC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WKC er $ 80.33K USD.
Bliver WKC højere i år?
WKC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WKC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:41:00 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

WKC-til-USD Lommeregner

Beløb

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.000000 USD

Handel WKC

WKC/USDT
$0.00000010103
$0.00000010103$0.00000010103
+2.92%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.18
$110,026.18$110,026.18

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.72
$3,871.72$3,871.72

-0.61%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02956
$0.02956$0.02956

-1.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.50
$185.50$185.50

-0.49%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.18
$110,026.18$110,026.18

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.72
$3,871.72$3,871.72

-0.61%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.50
$185.50$185.50

-0.49%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.36
$73.36$73.36

+3.45%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.729
$19.729$19.729

+3.26%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.08286
$0.08286$0.08286

+65.72%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000383
$0.000383$0.000383

+123.97%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004900
$0.00004900$0.00004900

+66.55%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032272
$0.0032272$0.0032272

+58.21%