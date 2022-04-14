VeChain (VET) Tokenomics Få vigtig indsigt i VeChain (VET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VeChain (VET) Information Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Officiel hjemmeside: https://www.vechain.org/ Hvidbog: https://docs.vechain.org Block Explorer: https://vechainstats.com Køb VET nu!

VeChain (VET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VeChain (VET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Samlet udbud $ 86.71B $ 86.71B $ 86.71B Cirkulerende forsyning $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B Alle tiders Høj: $ 0.279457 $ 0.279457 $ 0.279457 Alle tiders Lav: $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 Nuværende pris: $ 0.02454 $ 0.02454 $ 0.02454 Få mere at vide om VeChain (VET) pris

VeChain (VET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VeChain (VET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VET's tokenomics, kan du udforske VET tokens live-pris!

VeChain (VET) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VET hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VET prishistorikken nu!

VET Prisprediktion Vil du vide, hvor VET måske er på vej hen? Vores VET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VET Tokens prisprediktion nu!

