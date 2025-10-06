UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Trusta.AI pris i dag er 0.04666 USD. Følg med i realtid TA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Trusta.AI pris i dag er 0.04666 USD. Følg med i realtid TA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TA

TA Prisinfo

Hvad er TA

TA Whitepaper

TA Officiel hjemmeside

TA Tokenomics

TA Prisprognose

TA Historik

TA Købsguide

TA-til-fiat-valutaomregner

TA Spot

TA USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Trusta.AI Logo

Trusta.AI-kurs(TA)

1 TA til USD direkte pris:

$0.04666
$0.04666$0.04666
+1.36%1D
USD
Trusta.AI (TA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:27:09 (UTC+8)

Trusta.AI (TA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04387
$ 0.04387$ 0.04387
24H lav
$ 0.04815
$ 0.04815$ 0.04815
24H høj

$ 0.04387
$ 0.04387$ 0.04387

$ 0.04815
$ 0.04815$ 0.04815

--
----

--
----

+0.19%

+1.36%

-6.70%

-6.70%

Trusta.AI (TA) realtidsprisen er $ 0.04666. I løbet af de sidste 24 timer har TA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04387 og et højdepunkt på $ 0.04815, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TA har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, +1.36% i løbet af 24 timer og -6.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trusta.AI (TA) Markedsinformation

--
----

$ 96.26K
$ 96.26K$ 96.26K

$ 46.66M
$ 46.66M$ 46.66M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

LINEA

Den nuværende markedsværdi på Trusta.AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 96.26K. Det cirkulerende forsyning af TA er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 46.66M.

Trusta.AI (TA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Trusta.AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0006261+1.36%
30 dage$ -0.01953-29.51%
60 dage$ -0.09684-67.49%
90 dage$ -0.0115-19.78%
Trusta.AI Prisændring i dag

I dag TA blev der registreret en ændring på $ +0.0006261 (+1.36%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Trusta.AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.01953 (-29.51%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Trusta.AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TA sås en ændring af $ -0.09684 (-67.49%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Trusta.AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0115 (-19.78%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Trusta.AI (TA)?

Tjek Trusta.AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Trusta.AI (TA)

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Trusta.AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTrusta.AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Trusta.AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Trusta.AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Trusta.AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Trusta.AI (TA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Trusta.AI (TA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Trusta.AI.

Tjek Trusta.AI prisprediktion nu!

Trusta.AI (TA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Trusta.AI (TA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Trusta.AI (TA)

Leder du efter, hvordan du køber Trusta.AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Trusta.AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TA til lokale valutaer

1 Trusta.AI(TA) til VND
1,227.8579
1 Trusta.AI(TA) til AUD
A$0.0709232
1 Trusta.AI(TA) til GBP
0.0354616
1 Trusta.AI(TA) til EUR
0.0401276
1 Trusta.AI(TA) til USD
$0.04666
1 Trusta.AI(TA) til MYR
RM0.1955054
1 Trusta.AI(TA) til TRY
1.9611198
1 Trusta.AI(TA) til JPY
¥7.13898
1 Trusta.AI(TA) til ARS
ARS$66.9440352
1 Trusta.AI(TA) til RUB
3.7509974
1 Trusta.AI(TA) til INR
4.1420082
1 Trusta.AI(TA) til IDR
Rp777.6663556
1 Trusta.AI(TA) til PHP
2.7384754
1 Trusta.AI(TA) til EGP
￡E.2.2037518
1 Trusta.AI(TA) til BRL
R$0.2505642
1 Trusta.AI(TA) til CAD
C$0.065324
1 Trusta.AI(TA) til BDT
5.7074512
1 Trusta.AI(TA) til NGN
67.4274328
1 Trusta.AI(TA) til COP
$179.461359
1 Trusta.AI(TA) til ZAR
R.0.8104842
1 Trusta.AI(TA) til UAH
1.957387
1 Trusta.AI(TA) til TZS
T.Sh.114.3627268
1 Trusta.AI(TA) til VES
Bs10.31186
1 Trusta.AI(TA) til CLP
$43.95372
1 Trusta.AI(TA) til PKR
Rs13.176784
1 Trusta.AI(TA) til KZT
24.6355468
1 Trusta.AI(TA) til THB
฿1.5033852
1 Trusta.AI(TA) til TWD
NT$1.4366614
1 Trusta.AI(TA) til AED
د.إ0.1712422
1 Trusta.AI(TA) til CHF
Fr0.037328
1 Trusta.AI(TA) til HKD
HK$0.3625482
1 Trusta.AI(TA) til AMD
֏17.7951908
1 Trusta.AI(TA) til MAD
.د.م0.4306718
1 Trusta.AI(TA) til MXN
$0.8660096
1 Trusta.AI(TA) til SAR
ريال0.174975
1 Trusta.AI(TA) til ETB
Br7.1683758
1 Trusta.AI(TA) til KES
KSh6.0116744
1 Trusta.AI(TA) til JOD
د.أ0.03308194
1 Trusta.AI(TA) til PLN
0.1717088
1 Trusta.AI(TA) til RON
лв0.2057706
1 Trusta.AI(TA) til SEK
kr0.4423368
1 Trusta.AI(TA) til BGN
лв0.0788554
1 Trusta.AI(TA) til HUF
Ft15.6996902
1 Trusta.AI(TA) til CZK
0.9840594
1 Trusta.AI(TA) til KWD
د.ك0.0142313
1 Trusta.AI(TA) til ILS
0.151645
1 Trusta.AI(TA) til BOB
Bs0.3224206
1 Trusta.AI(TA) til AZN
0.079322
1 Trusta.AI(TA) til TJS
SM0.4283388
1 Trusta.AI(TA) til GEL
0.1264486
1 Trusta.AI(TA) til AOA
Kz42.7680894
1 Trusta.AI(TA) til BHD
.د.ب0.0174975
1 Trusta.AI(TA) til BMD
$0.04666
1 Trusta.AI(TA) til DKK
kr0.3018902
1 Trusta.AI(TA) til HNL
L1.2234252
1 Trusta.AI(TA) til MUR
2.1342284
1 Trusta.AI(TA) til NAD
$0.8067514
1 Trusta.AI(TA) til NOK
kr0.4721992
1 Trusta.AI(TA) til NZD
$0.0811884
1 Trusta.AI(TA) til PAB
B/.0.04666
1 Trusta.AI(TA) til PGK
K0.195972
1 Trusta.AI(TA) til QAR
ر.ق0.1693758
1 Trusta.AI(TA) til RSD
дин.4.7397228
1 Trusta.AI(TA) til UZS
soʻm555.4761016
1 Trusta.AI(TA) til ALL
L3.8956434
1 Trusta.AI(TA) til ANG
ƒ0.0835214
1 Trusta.AI(TA) til AWG
ƒ0.0835214
1 Trusta.AI(TA) til BBD
$0.09332
1 Trusta.AI(TA) til BAM
KM0.0783888
1 Trusta.AI(TA) til BIF
Fr136.38718
1 Trusta.AI(TA) til BND
$0.0601914
1 Trusta.AI(TA) til BSD
$0.04666
1 Trusta.AI(TA) til JMD
$7.467933
1 Trusta.AI(TA) til KHR
186.64
1 Trusta.AI(TA) til KMF
Fr19.87716
1 Trusta.AI(TA) til LAK
1,014.3478058
1 Trusta.AI(TA) til LKR
රු14.1650428
1 Trusta.AI(TA) til MDL
L0.7918202
1 Trusta.AI(TA) til MGA
Ar209.237438
1 Trusta.AI(TA) til MOP
P0.3737466
1 Trusta.AI(TA) til MVR
0.713898
1 Trusta.AI(TA) til MWK
MK80.726466
1 Trusta.AI(TA) til MZN
MT2.981574
1 Trusta.AI(TA) til NPR
रु6.5995904
1 Trusta.AI(TA) til PYG
330.91272
1 Trusta.AI(TA) til RWF
Fr67.79698
1 Trusta.AI(TA) til SBD
$0.3840118
1 Trusta.AI(TA) til SCR
0.6373756
1 Trusta.AI(TA) til SRD
$1.79641
1 Trusta.AI(TA) til SVC
$0.408275
1 Trusta.AI(TA) til SZL
L0.8067514
1 Trusta.AI(TA) til TMT
m0.16331
1 Trusta.AI(TA) til TND
د.ت0.13736704
1 Trusta.AI(TA) til TTD
$0.3158882
1 Trusta.AI(TA) til UGX
Sh162.00352
1 Trusta.AI(TA) til XAF
Fr26.3629
1 Trusta.AI(TA) til XCD
$0.125982
1 Trusta.AI(TA) til XOF
Fr26.3629
1 Trusta.AI(TA) til XPF
Fr4.75932
1 Trusta.AI(TA) til BWP
P0.6247774
1 Trusta.AI(TA) til BZD
$0.0937866
1 Trusta.AI(TA) til CVE
$4.435033
1 Trusta.AI(TA) til DJF
Fr8.25882
1 Trusta.AI(TA) til DOP
$2.9890396
1 Trusta.AI(TA) til DZD
د.ج6.0644002
1 Trusta.AI(TA) til FJD
$0.1054516
1 Trusta.AI(TA) til GNF
Fr402.2092
1 Trusta.AI(TA) til GTQ
Q0.3564824
1 Trusta.AI(TA) til GYD
$9.7715372
1 Trusta.AI(TA) til ISK
kr5.78584

Trusta.AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Trusta.AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Trusta.AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Trusta.AI

Hvor meget er Trusta.AI (TA) værd i dag?
Den direkte TA pris i USD er 0.04666 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TA til USD pris?
Den aktuelle pris på TAtil USD er $ 0.04666. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Trusta.AI?
Markedsværdien for TA er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TA?
Den cirkulerende forsyning af TA er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TA?
TA opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TA?
TA så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TA er $ 96.26K USD.
Bliver TA højere i år?
TA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:27:09 (UTC+8)

Trusta.AI (TA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TA-til-USD Lommeregner

Beløb

TA
TA
USD
USD

1 TA = 0.04666 USD

Handel TA

TA/USDT
$0.04666
$0.04666$0.04666
+1.21%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,006.90
$110,006.90$110,006.90

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.45
$3,867.45$3,867.45

-0.72%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02840
$0.02840$0.02840

-5.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,006.90
$110,006.90$110,006.90

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.45
$3,867.45$3,867.45

-0.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.86
$74.86$74.86

+5.57%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.733
$19.733$19.733

+3.28%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07328
$0.07328$0.07328

+46.56%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000347
$0.000347$0.000347

+102.92%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033300
$0.0033300$0.0033300

+63.25%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004673
$0.00004673$0.00004673

+58.83%