Sensay (SNSY) Information Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Officiel hjemmeside: https://www.snsy.ai/ Hvidbog: https://docs.snsy.ai Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Køb SNSY nu!

Sensay (SNSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sensay (SNSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.27M $ 18.27M $ 18.27M Alle tiders Høj: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Alle tiders Lav: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Nuværende pris: $ 0.001827 $ 0.001827 $ 0.001827 Få mere at vide om Sensay (SNSY) pris

Sensay (SNSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sensay (SNSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNSY's tokenomics, kan du udforske SNSY tokens live-pris!

