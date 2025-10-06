SKX-kurs(SKX)
SKX (SKX) realtidsprisen er $ 0.47988. I løbet af de sidste 24 timer har SKX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.36666 og et højdepunkt på $ 0.52586, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKXs højeste pris nogensinde er $ 2.9071059942900916, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.012645799433479828.
Når det gælder kortsigtet performance, SKX har ændret sig med +2.71% i løbet af den sidste time, +1.69% i løbet af 24 timer og -32.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på SKX er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 122.10K. Det cirkulerende forsyning af SKX er 0.00, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.99M.
Spor prisændringerne for SKX i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.0079752
|+1.69%
|30 dage
|$ -0.02305
|-4.59%
|60 dage
|$ +0.46081
|+2,416.41%
|90 dage
|$ +0.45486
|+1,817.98%
I dag SKX blev der registreret en ændring på $ +0.0079752 (+1.69%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.
I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02305 (-4.59%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.
Ved at udvide visningen til 60 dage SKX sås en ændring af $ +0.46081 (+2,416.41%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.
Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.45486 (+1,817.98%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.
Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SKX (SKX)?
Tjek SKXPrishistorik-siden nu.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSKXinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.
Derudover kan du:
- TjekSKXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SKX på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.
Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SKX købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.
Hvor meget vil SKX (SKX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SKX (SKX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SKX.
Tjek SKX prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for SKX (SKX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SKX Tokens omfattende tokenomics nu!
Leder du efter, hvordan du køber SKX? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SKX på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.
For en mere dybdegående forståelse af SKX, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger.
