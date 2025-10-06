Den direkte SKX pris i dag er 0.47988 USD. Følg med i realtid SKX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SKX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte SKX pris i dag er 0.47988 USD. Følg med i realtid SKX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SKX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

SKX-kurs(SKX)

1 SKX til USD direkte pris:

$0.47988
+1.69%1D
USD
SKX (SKX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-20 19:27:17 (UTC+8)

SKX (SKX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.36666
24H lav
$ 0.52586
24H høj

$ 0.36666
$ 0.52586
$ 2.9071059942900916
$ 0.012645799433479828
+2.71%

+1.69%

-32.41%

-32.41%

SKX (SKX) realtidsprisen er $ 0.47988. I løbet af de sidste 24 timer har SKX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.36666 og et højdepunkt på $ 0.52586, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKXs højeste pris nogensinde er $ 2.9071059942900916, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.012645799433479828.

Når det gælder kortsigtet performance, SKX har ændret sig med +2.71% i løbet af den sidste time, +1.69% i løbet af 24 timer og -32.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SKX (SKX) Markedsinformation

No.3749

$ 0.00
$ 122.10K
$ 47.99M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

MATIC

Den nuværende markedsværdi på SKX er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 122.10K. Det cirkulerende forsyning af SKX er 0.00, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.99M.

SKX (SKX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for SKX i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0079752+1.69%
30 dage$ -0.02305-4.59%
60 dage$ +0.46081+2,416.41%
90 dage$ +0.45486+1,817.98%
SKX Prisændring i dag

I dag SKX blev der registreret en ændring på $ +0.0079752 (+1.69%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

SKX 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02305 (-4.59%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

SKX 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SKX sås en ændring af $ +0.46081 (+2,416.41%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

SKX 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.45486 (+1,817.98%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SKX (SKX)?

Tjek SKXPrishistorik-siden nu.

Hvad er SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSKXinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSKXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SKX på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SKX købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SKX Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SKX (SKX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SKX (SKX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SKX.

Tjek SKX prisprediktion nu!

SKX (SKX) Tokenomics

At forstå tokenomics for SKX (SKX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SKX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SKX (SKX)

Leder du efter, hvordan du køber SKX? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SKX på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SKX til lokale valutaer

1 SKX(SKX) til VND
12,628.0422
1 SKX(SKX) til AUD
A$0.7390152
1 SKX(SKX) til GBP
0.3551112
1 SKX(SKX) til EUR
0.407898
1 SKX(SKX) til USD
$0.47988
1 SKX(SKX) til MYR
RM2.0250936
1 SKX(SKX) til TRY
20.130966
1 SKX(SKX) til JPY
¥71.982
1 SKX(SKX) til ARS
ARS$699.5306736
1 SKX(SKX) til RUB
38.8558836
1 SKX(SKX) til INR
42.181452
1 SKX(SKX) til IDR
Rp7,997.9968008
1 SKX(SKX) til PHP
27.905022
1 SKX(SKX) til EGP
￡E.22.7895012
1 SKX(SKX) til BRL
R$2.591352
1 SKX(SKX) til CAD
C$0.671832
1 SKX(SKX) til BDT
58.497372
1 SKX(SKX) til NGN
705.7019304
1 SKX(SKX) til COP
$1,852.81668
1 SKX(SKX) til ZAR
R.8.3163204
1 SKX(SKX) til UAH
20.03499
1 SKX(SKX) til TZS
T.Sh.1,181.968434
1 SKX(SKX) til VES
Bs96.45588
1 SKX(SKX) til CLP
$460.20492
1 SKX(SKX) til PKR
Rs135.7868448
1 SKX(SKX) til KZT
258.2762148
1 SKX(SKX) til THB
฿15.692076
1 SKX(SKX) til TWD
NT$14.6939256
1 SKX(SKX) til AED
د.إ1.7611596
1 SKX(SKX) til CHF
Fr0.3791052
1 SKX(SKX) til HKD
HK$3.7238688
1 SKX(SKX) til AMD
֏183.578094
1 SKX(SKX) til MAD
.د.م4.4052984
1 SKX(SKX) til MXN
$8.8249932
1 SKX(SKX) til SAR
ريال1.79955
1 SKX(SKX) til ETB
Br71.9772012
1 SKX(SKX) til KES
KSh61.9717032
1 SKX(SKX) til JOD
د.أ0.34023492
1 SKX(SKX) til PLN
1.7467632
1 SKX(SKX) til RON
лв2.0922768
1 SKX(SKX) til SEK
kr4.5252684
1 SKX(SKX) til BGN
лв0.8013996
1 SKX(SKX) til HUF
Ft160.4382804
1 SKX(SKX) til CZK
10.0006992
1 SKX(SKX) til KWD
د.ك0.14684328
1 SKX(SKX) til ILS
1.5884028
1 SKX(SKX) til BOB
Bs3.311172
1 SKX(SKX) til AZN
0.815796
1 SKX(SKX) til TJS
SM4.414896
1 SKX(SKX) til GEL
1.295676
1 SKX(SKX) til AOA
Kz437.4442116
1 SKX(SKX) til BHD
.د.ب0.18043488
1 SKX(SKX) til BMD
$0.47988
1 SKX(SKX) til DKK
kr3.071232
1 SKX(SKX) til HNL
L12.6064476
1 SKX(SKX) til MUR
21.6089964
1 SKX(SKX) til NAD
$8.3835036
1 SKX(SKX) til NOK
kr4.8275928
1 SKX(SKX) til NZD
$0.8349912
1 SKX(SKX) til PAB
B/.0.47988
1 SKX(SKX) til PGK
K2.0442888
1 SKX(SKX) til QAR
ر.ق1.7467632
1 SKX(SKX) til RSD
дин.48.251934
1 SKX(SKX) til UZS
soʻm5,852.1941856
1 SKX(SKX) til ALL
L39.8204424
1 SKX(SKX) til ANG
ƒ0.8589852
1 SKX(SKX) til AWG
ƒ0.863784
1 SKX(SKX) til BBD
$0.95976
1 SKX(SKX) til BAM
KM0.8013996
1 SKX(SKX) til BIF
Fr1,415.16612
1 SKX(SKX) til BND
$0.6190452
1 SKX(SKX) til BSD
$0.47988
1 SKX(SKX) til JMD
$77.308668
1 SKX(SKX) til KHR
1,934.99613
1 SKX(SKX) til KMF
Fr202.50936
1 SKX(SKX) til LAK
10,432.1737044
1 SKX(SKX) til LKR
රු145.3268592
1 SKX(SKX) til MDL
L8.1435636
1 SKX(SKX) til MGA
Ar2,142.3186864
1 SKX(SKX) til MOP
P3.83904
1 SKX(SKX) til MVR
7.342164
1 SKX(SKX) til MWK
MK831.680028
1 SKX(SKX) til MZN
MT30.6691308
1 SKX(SKX) til NPR
रु67.4615304
1 SKX(SKX) til PYG
3,403.30896
1 SKX(SKX) til RWF
Fr696.30588
1 SKX(SKX) til SBD
$3.9494124
1 SKX(SKX) til SCR
6.7087224
1 SKX(SKX) til SRD
$18.9120708
1 SKX(SKX) til SVC
$4.19895
1 SKX(SKX) til SZL
L8.3787048
1 SKX(SKX) til TMT
m1.67958
1 SKX(SKX) til TND
د.ت1.40508864
1 SKX(SKX) til TTD
$3.2535864
1 SKX(SKX) til UGX
Sh1,666.14336
1 SKX(SKX) til XAF
Fr269.69256
1 SKX(SKX) til XCD
$1.295676
1 SKX(SKX) til XOF
Fr269.69256
1 SKX(SKX) til XPF
Fr48.94776
1 SKX(SKX) til BWP
P6.8286924
1 SKX(SKX) til BZD
$0.9645588
1 SKX(SKX) til CVE
$45.4062456
1 SKX(SKX) til DJF
Fr85.41864
1 SKX(SKX) til DOP
$30.424392
1 SKX(SKX) til DZD
د.ج62.4419856
1 SKX(SKX) til FJD
$1.0989252
1 SKX(SKX) til GNF
Fr4,172.5566
1 SKX(SKX) til GTQ
Q3.671082
1 SKX(SKX) til GYD
$100.390896
1 SKX(SKX) til ISK
kr58.06548

SKX Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SKX, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel SKX hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SKX

Hvor meget er SKX (SKX) værd i dag?
Den direkte SKX pris i USD er 0.47988 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SKX til USD pris?
Den aktuelle pris på SKXtil USD er $ 0.47988. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SKX?
Markedsværdien for SKX er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SKX?
Den cirkulerende forsyning af SKX er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SKX?
SKX opnåede en ATH-pris på 2.9071059942900916 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SKX?
SKX så en ATL-pris på 0.012645799433479828 USD.
Hvad er handelsvolumen for SKX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SKX er $ 122.10K USD.
Bliver SKX højere i år?
SKX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SKX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
SKX (SKX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-19 17:50:26Brancheopdateringer
Kryptomarkedets stemning bevæger sig ud af zonen med "ekstrem frygt", Frygt- og Grådigheds-indekset er i øjeblikket på 29
10-19 14:26:41Brancheopdateringer
Kryptomarkedet handler sidelæns, samlet markedsværdi i øjeblikket på $3,723 billioner
10-19 04:16:21Brancheopdateringer
Offentlig kædeaktivitetsrangering for de seneste 7 dage: Solana fastholder førstepladsen
10-18 16:36:53Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 23, stadig i den ekstreme frygtzone
10-18 09:33:00Brancheopdateringer
24-timers globale likvidationer stiger til 1,02 milliarder dollars, Bitcoin rammer laveste pris siden begyndelsen af juli
10-17 19:52:08Brancheopdateringer
Global efterspørgsel efter risikoaversion stiger på grund af problemer med misligholdte lån i to amerikanske banker

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

