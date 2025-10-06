Hvad er Shping (SHPING)

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement. Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineShpinginvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSHPINGtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Shping på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Shping købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Shping Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Shping (SHPING) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Shping (SHPING) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Shping.

Tjek Shping prisprediktion nu!

Shping (SHPING) Tokenomics

At forstå tokenomics for Shping (SHPING) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SHPING Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Shping (SHPING)

Leder du efter, hvordan du køber Shping? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Shping på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SHPING til lokale valutaer

Prøv konverter

Shping Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Shping, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Shping Hvor meget er Shping (SHPING) værd i dag? Den direkte SHPING pris i USD er 0.003503 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SHPING til USD pris? $ 0.003503 . Tjek Den aktuelle pris på SHPINGtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Shping? Markedsværdien for SHPING er $ 8.01M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SHPING? Den cirkulerende forsyning af SHPING er 2.29B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SHPING? SHPING opnåede en ATH-pris på 0.09883818226512335 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SHPING? SHPING så en ATL-pris på 0 USD . Hvad er handelsvolumen for SHPING? Direkte 24-timers handelsvolumen for SHPING er $ 39.43K USD . Bliver SHPING højere i år? SHPING kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SHPING prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Shping (SHPING) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025