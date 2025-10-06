Hvad er RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR's largest DEX) and Burrow Finance (NEAR's leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR's chain abstraction strategy.

RHEA (RHEA) Tokenomics

At forstå tokenomics for RHEA (RHEA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RHEA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om RHEA Hvor meget er RHEA (RHEA) værd i dag? Den direkte RHEA pris i USD er 0.02001 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle RHEA til USD pris? $ 0.02001 . Tjek Den aktuelle pris på RHEAtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af RHEA? Markedsværdien for RHEA er $ 4.00M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af RHEA? Den cirkulerende forsyning af RHEA er 200.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på RHEA? RHEA opnåede en ATH-pris på 0.11587934887394663 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RHEA? RHEA så en ATL-pris på 0.02015426899396632 USD . Hvad er handelsvolumen for RHEA? Direkte 24-timers handelsvolumen for RHEA er $ 98.99K USD . Bliver RHEA højere i år? RHEA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RHEA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

RHEA (RHEA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

