RHEA (RHEA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i RHEA (RHEA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:51:55 (UTC+8)
USD

RHEA (RHEA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RHEA (RHEA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 6.31M
$ 6.31M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 200.00M
$ 200.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 31.54M
$ 31.54M
Alle tiders Høj:
$ 0.35
$ 0.35
Alle tiders Lav:
$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869
Nuværende pris:
$ 0.03154
$ 0.03154

RHEA (RHEA) Information

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

Officiel hjemmeside:
https://rhea.finance/
Hvidbog:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Block Explorer:
https://nearblocks.io/token/token.rhealab.near

RHEA (RHEA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for RHEA (RHEA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RHEA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RHEA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RHEA's tokenomics, kan du udforske RHEA tokens live-pris!

