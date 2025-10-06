UdvekslingDEX+
Den direkte Refacta AI pris i dag er 0.03659 USD. Følg med i realtid REFACTA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere.

Refacta AI Logo

Refacta AI-kurs(REFACTA)

1 REFACTA til USD direkte pris:

$0.03659
-0.46%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:14:07 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03543
24H lav
$ 0.03747
24H høj

$ 0.03543
$ 0.03747
--
--
-1.22%

-0.45%

+22.37%

+22.37%

Refacta AI (REFACTA) realtidsprisen er $ 0.03659. I løbet af de sidste 24 timer har REFACTA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03543 og et højdepunkt på $ 0.03747, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. REFACTAs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, REFACTA har ændret sig med -1.22% i løbet af den sidste time, -0.45% i løbet af 24 timer og +22.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Refacta AI (REFACTA) Markedsinformation

--
$ 421.31K
$ 421.31K$ 421.31K

$ 36.59M
$ 36.59M$ 36.59M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Den nuværende markedsværdi på Refacta AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 421.31K. Det cirkulerende forsyning af REFACTA er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.59M.

Refacta AI (REFACTA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Refacta AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0001691-0.45%
30 dage$ +0.01752+91.87%
60 dage$ +0.01481+67.99%
90 dage$ +0.03159+631.80%
Refacta AI Prisændring i dag

I dag REFACTA blev der registreret en ændring på $ -0.0001691 (-0.45%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Refacta AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.01752 (+91.87%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Refacta AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage REFACTA sås en ændring af $ +0.01481 (+67.99%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Refacta AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.03159 (+631.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Refacta AI (REFACTA)?

Tjek Refacta AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRefacta AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekREFACTAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Refacta AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Refacta AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Refacta AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Refacta AI (REFACTA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Refacta AI (REFACTA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Refacta AI.

Tjek Refacta AI prisprediktion nu!

Refacta AI (REFACTA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Refacta AI (REFACTA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om REFACTA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Refacta AI (REFACTA)

Leder du efter, hvordan du køber Refacta AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Refacta AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

REFACTA til lokale valutaer

1 Refacta AI(REFACTA) til VND
962.86585
1 Refacta AI(REFACTA) til AUD
A$0.0556168
1 Refacta AI(REFACTA) til GBP
0.0278084
1 Refacta AI(REFACTA) til EUR
0.0314674
1 Refacta AI(REFACTA) til USD
$0.03659
1 Refacta AI(REFACTA) til MYR
RM0.1533121
1 Refacta AI(REFACTA) til TRY
1.5378777
1 Refacta AI(REFACTA) til JPY
¥5.59827
1 Refacta AI(REFACTA) til ARS
ARS$52.4964048
1 Refacta AI(REFACTA) til RUB
2.9414701
1 Refacta AI(REFACTA) til INR
3.2480943
1 Refacta AI(REFACTA) til IDR
Rp609.8330894
1 Refacta AI(REFACTA) til PHP
2.1474671
1 Refacta AI(REFACTA) til EGP
￡E.1.7281457
1 Refacta AI(REFACTA) til BRL
R$0.1964883
1 Refacta AI(REFACTA) til CAD
C$0.051226
1 Refacta AI(REFACTA) til BDT
4.4756888
1 Refacta AI(REFACTA) til NGN
52.8754772
1 Refacta AI(REFACTA) til COP
$140.7306285
1 Refacta AI(REFACTA) til ZAR
R.0.6355683
1 Refacta AI(REFACTA) til UAH
1.5349505
1 Refacta AI(REFACTA) til TZS
T.Sh.89.6813582
1 Refacta AI(REFACTA) til VES
Bs8.08639
1 Refacta AI(REFACTA) til CLP
$34.46778
1 Refacta AI(REFACTA) til PKR
Rs10.333016
1 Refacta AI(REFACTA) til KZT
19.3187882
1 Refacta AI(REFACTA) til THB
฿1.1789298
1 Refacta AI(REFACTA) til TWD
NT$1.1266061
1 Refacta AI(REFACTA) til AED
د.إ0.1342853
1 Refacta AI(REFACTA) til CHF
Fr0.029272
1 Refacta AI(REFACTA) til HKD
HK$0.2843043
1 Refacta AI(REFACTA) til AMD
֏13.9546942
1 Refacta AI(REFACTA) til MAD
.د.م0.3377257
1 Refacta AI(REFACTA) til MXN
$0.6791104
1 Refacta AI(REFACTA) til SAR
ريال0.1372125
1 Refacta AI(REFACTA) til ETB
Br5.6213217
1 Refacta AI(REFACTA) til KES
KSh4.7142556
1 Refacta AI(REFACTA) til JOD
د.أ0.02594231
1 Refacta AI(REFACTA) til PLN
0.1346512
1 Refacta AI(REFACTA) til RON
лв0.1613619
1 Refacta AI(REFACTA) til SEK
kr0.3468732
1 Refacta AI(REFACTA) til BGN
лв0.0618371
1 Refacta AI(REFACTA) til HUF
Ft12.3114373
1 Refacta AI(REFACTA) til CZK
0.7716831
1 Refacta AI(REFACTA) til KWD
د.ك0.01115995
1 Refacta AI(REFACTA) til ILS
0.1189175
1 Refacta AI(REFACTA) til BOB
Bs0.2528369
1 Refacta AI(REFACTA) til AZN
0.062203
1 Refacta AI(REFACTA) til TJS
SM0.3358962
1 Refacta AI(REFACTA) til GEL
0.0991589
1 Refacta AI(REFACTA) til AOA
Kz33.5380281
1 Refacta AI(REFACTA) til BHD
.د.ب0.01372125
1 Refacta AI(REFACTA) til BMD
$0.03659
1 Refacta AI(REFACTA) til DKK
kr0.2367373
1 Refacta AI(REFACTA) til HNL
L0.9593898
1 Refacta AI(REFACTA) til MUR
1.6736266
1 Refacta AI(REFACTA) til NAD
$0.6326411
1 Refacta AI(REFACTA) til NOK
kr0.3702908
1 Refacta AI(REFACTA) til NZD
$0.0636666
1 Refacta AI(REFACTA) til PAB
B/.0.03659
1 Refacta AI(REFACTA) til PGK
K0.153678
1 Refacta AI(REFACTA) til QAR
ر.ق0.1328217
1 Refacta AI(REFACTA) til RSD
дин.3.7168122
1 Refacta AI(REFACTA) til UZS
soʻm435.5951684
1 Refacta AI(REFACTA) til ALL
L3.0548991
1 Refacta AI(REFACTA) til ANG
ƒ0.0654961
1 Refacta AI(REFACTA) til AWG
ƒ0.0654961
1 Refacta AI(REFACTA) til BBD
$0.07318
1 Refacta AI(REFACTA) til BAM
KM0.0614712
1 Refacta AI(REFACTA) til BIF
Fr106.95257
1 Refacta AI(REFACTA) til BND
$0.0472011
1 Refacta AI(REFACTA) til BSD
$0.03659
1 Refacta AI(REFACTA) til JMD
$5.8562295
1 Refacta AI(REFACTA) til KHR
146.36
1 Refacta AI(REFACTA) til KMF
Fr15.58734
1 Refacta AI(REFACTA) til LAK
795.4347667
1 Refacta AI(REFACTA) til LKR
රු11.1079922
1 Refacta AI(REFACTA) til MDL
L0.6209323
1 Refacta AI(REFACTA) til MGA
Ar164.080537
1 Refacta AI(REFACTA) til MOP
P0.2930859
1 Refacta AI(REFACTA) til MVR
0.559827
1 Refacta AI(REFACTA) til MWK
MK63.304359
1 Refacta AI(REFACTA) til MZN
MT2.338101
1 Refacta AI(REFACTA) til NPR
रु5.1752896
1 Refacta AI(REFACTA) til PYG
259.49628
1 Refacta AI(REFACTA) til RWF
Fr53.16527
1 Refacta AI(REFACTA) til SBD
$0.3011357
1 Refacta AI(REFACTA) til SCR
0.4998194
1 Refacta AI(REFACTA) til SRD
$1.408715
1 Refacta AI(REFACTA) til SVC
$0.3201625
1 Refacta AI(REFACTA) til SZL
L0.6326411
1 Refacta AI(REFACTA) til TMT
m0.128065
1 Refacta AI(REFACTA) til TND
د.ت0.10772096
1 Refacta AI(REFACTA) til TTD
$0.2477143
1 Refacta AI(REFACTA) til UGX
Sh127.04048
1 Refacta AI(REFACTA) til XAF
Fr20.67335
1 Refacta AI(REFACTA) til XCD
$0.098793
1 Refacta AI(REFACTA) til XOF
Fr20.67335
1 Refacta AI(REFACTA) til XPF
Fr3.73218
1 Refacta AI(REFACTA) til BWP
P0.4899401
1 Refacta AI(REFACTA) til BZD
$0.0735459
1 Refacta AI(REFACTA) til CVE
$3.4778795
1 Refacta AI(REFACTA) til DJF
Fr6.47643
1 Refacta AI(REFACTA) til DOP
$2.3439554
1 Refacta AI(REFACTA) til DZD
د.ج4.7556023
1 Refacta AI(REFACTA) til FJD
$0.0826934
1 Refacta AI(REFACTA) til GNF
Fr315.4058
1 Refacta AI(REFACTA) til GTQ
Q0.2795476
1 Refacta AI(REFACTA) til GYD
$7.6626778
1 Refacta AI(REFACTA) til ISK
kr4.53716

Refacta AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Refacta AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Refacta AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Refacta AI

Hvor meget er Refacta AI (REFACTA) værd i dag?
Den direkte REFACTA pris i USD er 0.03659 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle REFACTA til USD pris?
Den aktuelle pris på REFACTAtil USD er $ 0.03659. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Refacta AI?
Markedsværdien for REFACTA er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af REFACTA?
Den cirkulerende forsyning af REFACTA er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på REFACTA?
REFACTA opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på REFACTA?
REFACTA så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for REFACTA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for REFACTA er $ 421.31K USD.
Bliver REFACTA højere i år?
REFACTA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se REFACTA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:14:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

