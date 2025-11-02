Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Refacta AI % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.03642 $0.03642 $0.03642 -0.92% USD Faktisk Forudsigelse Refacta AI Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Refacta AI potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.03642 i 2025. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Refacta AI potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038241 i 2026. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på REFACTA for 2027 være $ 0.040153 med en 10.25% vækstrate. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på REFACTA i 2028 være $ 0.042160 med en 15.76% vækstrate. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for REFACTA i 2029 være $ 0.044268 sammen med 21.55% vækstraten. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for REFACTA i 2030 være $ 0.046482 sammen med 27.63% vækstraten. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Refacta AI potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.075714. Refacta AI (REFACTA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Refacta AI potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.123331. År Pris Vækst 2025 $ 0.03642 0.00%

2026 $ 0.038241 5.00%

2027 $ 0.040153 10.25%

2028 $ 0.042160 15.76%

2029 $ 0.044268 21.55%

2030 $ 0.046482 27.63%

2031 $ 0.048806 34.01%

2032 $ 0.051246 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.053808 47.75%

2034 $ 0.056499 55.13%

2035 $ 0.059324 62.89%

2036 $ 0.062290 71.03%

2037 $ 0.065405 79.59%

2038 $ 0.068675 88.56%

2039 $ 0.072109 97.99%

2040 $ 0.075714 107.89% Vis mere Kortsigtet Refacta AIprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.03642 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.036424 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.036454 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.036569 0.41% Refacta AI (REFACTA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på REFACTA for November 2, 2025(I dag) , er $0.03642 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Refacta AI (REFACTA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for REFACTA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.036424 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Refacta AI (REFACTA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for REFACTA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.036454 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Refacta AI (REFACTA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på REFACTA være $0.036569 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Refacta AI prisstatistik Nuværende pris $ 0.03642$ 0.03642 $ 0.03642 Prisændring (24 T) -0.91% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 416.92K$ 416.92K $ 416.92K Volumen (24 timer) -- Den seneste REFACTA pris er $ 0.03642. Den har en 24-timers ændring på -0.92%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 416.92K. Desuden har REFACTA et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live REFACTA pris

Refacta AI Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Refacta AI-siden med livepriser er den aktuelle pris på Refacta AI 0.03643USD. Det cirkulerende udbud af Refacta AI(REFACTA) er 0.00 REFACTA , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.000350 $ 0.03747 $ 0.03572

7 dage 0.23% $ 0.006749 $ 0.04206 $ 0.02967

30 dage 0.96% $ 0.0179 $ 0.04206 $ 0.01139 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Refacta AI vist en prisbevægelse på $0.000350 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Refacta AI handlet til en højeste værdi på $0.04206 og en laveste værdi på $0.02967 . Den havde oplevet en prisændring på 0.23% . Denne seneste tendens viser REFACTAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Refacta AI oplevet en ændring på 0.96% , hvilket svarer til cirka $0.0179 i værdi. Det tyder på, at REFACTA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Refacta AI prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele REFACTA prishistorikken

Hvordan fungerer Refacta AI (REFACTA )-prisforudsigelsesmodulet? Refacta AI-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på REFACTA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Refacta AI over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på REFACTA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Refacta AI. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for REFACTA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af REFACTA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Refacta AI.

Hvorfor er REFACTA prisforudsigelse vigtig?

REFACTA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er REFACTA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil REFACTA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for REFACTA næste måned? Ifølge Refacta AI (REFACTA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede REFACTA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 REFACTA koste i 2026? Prisen på 1 Refacta AI (REFACTA) er i dag $0.03642 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil REFACTA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på REFACTA i 2027? Refacta AI (REFACTA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 REFACTA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for REFACTA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Refacta AI (REFACTA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for REFACTA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Refacta AI (REFACTA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 REFACTA koste i 2030? Prisen på 1 Refacta AI (REFACTA) er i dag $0.03642 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil REFACTA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er REFACTA prisforudsigelsen for 2040? Refacta AI (REFACTA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 REFACTA i 2040.