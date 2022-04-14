DappRadar (RADAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i DappRadar (RADAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DappRadar (RADAR) Information Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore. Officiel hjemmeside: https://dappradar.com/ Hvidbog: https://whitepaper.dappradar.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe Køb RADAR nu!

DappRadar (RADAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DappRadar (RADAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 960.10M $ 960.10M $ 960.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.06142 $ 0.06142 $ 0.06142 Alle tiders Lav: $ 0.001177962525331561 $ 0.001177962525331561 $ 0.001177962525331561 Nuværende pris: $ 0.001738 $ 0.001738 $ 0.001738 Få mere at vide om DappRadar (RADAR) pris

DappRadar (RADAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DappRadar (RADAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RADAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RADAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RADAR's tokenomics, kan du udforske RADAR tokens live-pris!

Sådan køber du RADAR Er du interesseret i at tilføje DappRadar (RADAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RADAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RADAR på MEXC nu!

DappRadar (RADAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RADAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RADAR prishistorikken nu!

RADAR Prisprediktion Vil du vide, hvor RADAR måske er på vej hen? Vores RADAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RADAR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!