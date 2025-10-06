UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte Invesco QQQ pris i dag er 617.61 USD. Følg med i realtid QQQON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QQQON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Invesco QQQ-kurs(QQQON)

1 QQQON til USD direkte pris:

$617.7
$617.7$617.7
-3.47%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Live prisdiagram
Invesco QQQ (QQQON) Prisoplysninger (USD)

Invesco QQQ (QQQON) realtidsprisen er $ 617.61. I løbet af de sidste 24 timer har QQQON handlet mellem et lavpunkt på $ 609 og et højdepunkt på $ 640.35, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QQQONs højeste pris nogensinde er $ 639.163267863106, mens den laveste pris nogensinde er $ 566.7159774974706.

Når det gælder kortsigtet performance, QQQON har ændret sig med -3.53% i løbet af den sidste time, -3.47% i løbet af 24 timer og -1.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Invesco QQQ (QQQON) Markedsinformation

$ 18.81M
$ 18.81M$ 18.81M

$ 57.40K
$ 57.40K$ 57.40K

$ 18.81M
$ 18.81M$ 18.81M

30.46K
30.46K 30.46K

30,461.79457655
30,461.79457655 30,461.79457655

Den nuværende markedsværdi på Invesco QQQ er $ 18.81M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.40K. Det cirkulerende forsyning af QQQON er 30.46K, med et samlet udbud på 30461.79457655. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.81M.

Invesco QQQ (QQQON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Invesco QQQ i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -22.2047-3.47%
30 dage$ +12.11+2.00%
60 dage$ +97.61+18.77%
90 dage$ +97.61+18.77%
Invesco QQQ Prisændring i dag

I dag QQQON blev der registreret en ændring på $ -22.2047 (-3.47%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Invesco QQQ 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +12.11 (+2.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Invesco QQQ 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage QQQON sås en ændring af $ +97.61 (+18.77%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Invesco QQQ 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +97.61 (+18.77%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Invesco QQQ (QQQON)?

Tjek Invesco QQQPrishistorik-siden nu.

Hvad er Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineInvesco QQQinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekQQQONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Invesco QQQ på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Invesco QQQ købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Invesco QQQ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Invesco QQQ (QQQON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Invesco QQQ (QQQON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Invesco QQQ.

Tjek Invesco QQQ prisprediktion nu!

Invesco QQQ (QQQON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Invesco QQQ (QQQON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QQQON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Invesco QQQ (QQQON)

Leder du efter, hvordan du køber Invesco QQQ? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Invesco QQQ på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

QQQON til lokale valutaer

Invesco QQQ Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Invesco QQQ, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Invesco QQQ hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Invesco QQQ

Hvor meget er Invesco QQQ (QQQON) værd i dag?
Den direkte QQQON pris i USD er 617.61 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QQQON til USD pris?
Den aktuelle pris på QQQONtil USD er $ 617.61. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Invesco QQQ?
Markedsværdien for QQQON er $ 18.81M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QQQON?
Den cirkulerende forsyning af QQQON er 30.46K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QQQON?
QQQON opnåede en ATH-pris på 639.163267863106 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QQQON?
QQQON så en ATL-pris på 566.7159774974706 USD.
Hvad er handelsvolumen for QQQON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QQQON er $ 57.40K USD.
Bliver QQQON højere i år?
QQQON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QQQON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

