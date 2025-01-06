Launchpool

Stake for at tjene tokens fra stjerneprojekter

Samlet præmiepulje (USDT)
1,239,239
Samlet antal deltagere
89,361
Antal listede projekter
15
EINSTEIN

EIN

Færdiggjort
Samlede luftdråber
28,000,000 EIN
Begivenhedsperiode
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene EIN airdrops

Tether
Anslået ÅOP
80.24%
Samlede luftdråber
14,000,000 EIN
Samlet staked beløb
1,367,960 USDT
Deltagere
948

MX Pool

Stake MX for at tjene EIN airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
7.33%
Samlede luftdråber
7,000,000 EIN
Samlet staked beløb
7,628,495 MX
Deltagere
5,771

EIN Pool

Stake EIN for at tjene EIN airdrops

EINSTEIN
Anslået ÅOP
2,995.28%
Samlede luftdråber
7,000,000 EIN
Samlet staked beløb
18,886,122 EIN
Deltagere
210
🔥 7,300,000,000 EIN: Der er gang i mining! 🚀 1,000%+ ÅOP
Tilmeld nu
StablR USD

USDR

Færdiggjort
Samlede luftdråber
70,000 USDT
Begivenhedsperiode
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene USDT airdrops

Tether
Anslået ÅOP
207.08%
Samlede luftdråber
50,000 USDT
Samlet staked beløb
1,781,074 USDT
Deltagere
1,141

MX Pool

Stake MX for at tjene USDT airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
7.18%
Samlede luftdråber
10,000 USDT
Samlet staked beløb
6,794,231 MX
Deltagere
5,149

USDR Pool

Stake USDR for at tjene USDT airdrops

StablR USD
Anslået ÅOP
125.34%
Samlede luftdråber
10,000 USDT
Samlet staked beløb
710,609 USDR
Deltagere
697
StablR Euro

EURR

Færdiggjort
Samlede luftdråber
70,000 USDT
Begivenhedsperiode
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene USDT airdrops

Tether
Anslået ÅOP
265.30%
Samlede luftdråber
50,000 USDT
Samlet staked beløb
1,273,366 USDT
Deltagere
906

MX Pool

Stake MX for at tjene USDT airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
7.38%
Samlede luftdråber
10,000 USDT
Samlet staked beløb
7,043,910 MX
Deltagere
5,229

EURR Pool

Stake EURR for at tjene USDT airdrops

StablR Euro
Anslået ÅOP
179.68%
Samlede luftdråber
10,000 USDT
Samlet staked beløb
411,359 EURR
Deltagere
454
TRN

TRN

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
190,000 TRN
Begivenhedsperiode
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene TRN airdrops

Tether
Anslået ÅOP
28.14%
Samlede luftdråber
95,000 TRN
Samlet staked beløb
1,569,907 USDT
Deltagere
917

TRN Pool

Stake TRN for at tjene TRN airdrops

TRN
Anslået ÅOP
1,884.61%
Samlede luftdråber
95,000 TRN
Samlet staked beløb
314,040 TRN
Deltagere
702
EINSTEIN

EIN

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
42,500,000 EIN
Begivenhedsperiode
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene EIN airdrops

Tether
Anslået ÅOP
113.39%
Samlede luftdråber
25,000,000 EIN
Samlet staked beløb
1,784,617 USDT
Deltagere
1,868

MX Pool

Stake MX for at tjene EIN airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
8.80%
Samlede luftdråber
17,500,000 EIN
Samlet staked beløb
8,019,955 MX
Deltagere
8,622
Bombie

BOMB

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
6,000,000 BOMB
Begivenhedsperiode
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene BOMB airdrops

Tether
Anslået ÅOP
449.81%
Samlede luftdråber
4,000,000 BOMB
Samlet staked beløb
1,085,194 USDT
Deltagere
730

MX Pool

Stake MX for at tjene BOMB airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
22.01%
Samlede luftdråber
2,000,000 BOMB
Samlet staked beløb
4,399,152 MX
Deltagere
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
1,666,666,666 ICEBERG
Begivenhedsperiode
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Ny bruger eksklusiv

ICEBERG Pulje

Stake ICEBERG for at tjene ICEBERG airdrops

ICEBERG
Anslået ÅOP
8,488.44%
Samlede luftdråber
833,333,333 ICEBERG
Samlet staked beløb
719,672,913 ICEBERG
Deltagere
240

MX Pool

Stake MX for at tjene ICEBERG airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
4.66%
Samlede luftdråber
833,333,333 ICEBERG
Samlet staked beløb
3,625,514 MX
Deltagere
2,759
Shardeum

SHM

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
63,360 SHM
Begivenhedsperiode
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene SHM airdrops

Tether
Anslået ÅOP
600.58%
Samlede luftdråber
31,680 SHM
Samlet staked beløb
1,212,768 USDT
Deltagere
784

MX Pool

Stake MX for at tjene SHM airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
48.75%
Samlede luftdråber
31,680 SHM
Samlet staked beløb
5,397,116 MX
Deltagere
4,137
Balance

EPT

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
4,560,000 EPT
Begivenhedsperiode
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene EPT airdrops

Tether
Anslået ÅOP
221.06%
Samlede luftdråber
2,300,000 EPT
Samlet staked beløb
1,955,829.733 USDT
Deltagere
1,204

MX Pool

Stake MX for at tjene EPT airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
14.02%
Samlede luftdråber
1,300,000 EPT
Samlet staked beløb
5,462,085.851 MX
Deltagere
4,243

EPT Pool

Stake EPT for at tjene EPT airdrops

Balance
Anslået ÅOP
624.27%
Samlede luftdråber
960,000 EPT
Samlet staked beløb
18,864,827.814 EPT
Deltagere
393
Mantle

MNT

Færdiggjort
Samlede luftdråber
240,000 MNT
Begivenhedsperiode
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene MNT airdrops

Tether
Anslået ÅOP
134.91%
Samlede luftdråber
48,000 MNT
Samlet staked beløb
2,757,307 USDT
Deltagere
1,730

MX Pool

Stake MX for at tjene MNT airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
34.49%
Samlede luftdråber
72,000 MNT
Samlet staked beløb
5,277,175 MX
Deltagere
4,523

MNT Pool

Stake MNT for at tjene MNT airdrops

Mantle
Anslået ÅOP
96.05%
Samlede luftdråber
120,000 MNT
Samlet staked beløb
12,425,855 MNT
Deltagere
4,492
Kinto

KINTO

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
10,100 KINTO
Begivenhedsperiode
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene KINTO airdrops

Tether
Anslået ÅOP
397.35%
Samlede luftdråber
5,100 KINTO
Samlet staked beløb
2,661,559.62 USDT
Deltagere
1,702

MX Pool

Stake MX for at tjene KINTO airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
32.26%
Samlede luftdråber
3,000 KINTO
Samlet staked beløb
6,137,476.3 MX
Deltagere
5,185

KINTO Pool

Stake KINTO for at tjene KINTO airdrops

Kinto
Anslået ÅOP
3,934.48%
Samlede luftdråber
2,000 KINTO
Samlet staked beløb
6,405.9 KINTO
Deltagere
1,993
Term Finance

TERM

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
120,000 TERM
Begivenhedsperiode
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene TERM airdrops

Tether
Anslået ÅOP
539.01%
Samlede luftdråber
60,000 TERM
Samlet staked beløb
1,028,611 USDT
Deltagere
819

MX Pool

Stake MX for at tjene TERM airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
27.00%
Samlede luftdråber
36,000 TERM
Samlet staked beløb
4,354,949 MX
Deltagere
3,418

TERM Pool

Stake TERM for at tjene TERM airdrops

Term Finance
Anslået ÅOP
5,661.41%
Samlede luftdråber
24,000 TERM
Samlet staked beløb
78,460 TERM
Deltagere
1,531
Story

IP

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
60,000 IP
Begivenhedsperiode
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene IP airdrops

Tether
Anslået ÅOP
185.52%
Samlede luftdråber
30,000 IP
Samlet staked beløb
3,489,508 USDT
Deltagere
2,402

MX Pool

Stake MX for at tjene IP airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
19.55%
Samlede luftdråber
18,000 IP
Samlet staked beløb
5,721,002 MX
Deltagere
4,981

IP Pool

Stake IP for at tjene IP airdrops

Story
Anslået ÅOP
645.05%
Samlede luftdråber
12,000 IP
Samlet staked beløb
221,808 IP
Deltagere
1,866
Aptos

APT

Færdiggjort
Samlede luftdråber
30,500 APT
Begivenhedsperiode
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene APT airdrops

Tether
Anslået ÅOP
260.38%
Samlede luftdråber
16,000 APT
Samlet staked beløb
6,176,889 USDT
Deltagere
3,734

MX Pool

Stake MX for at tjene APT airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
58.36%
Samlede luftdråber
11,500 APT
Samlet staked beløb
5,076,509 MX
Deltagere
3,901

APT Pool

Stake APT for at tjene APT airdrops

Aptos
Anslået ÅOP
68.87%
Samlede luftdråber
3,000 APT
Samlet staked beløb
525,988 APT
Deltagere
2,460
Xterio

XTER

Indledende notering
Færdiggjort
Samlede luftdråber
800,000 XTER
Begivenhedsperiode
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Ny bruger eksklusiv

USDT Pulje

Stake USDT for at tjene XTER airdrops

Tether
Anslået ÅOP
279.69%
Samlede luftdråber
400,000 XTER
Samlet staked beløb
8,436,874 USDT
Deltagere
5,642

MX Pool

Stake MX for at tjene XTER airdrops

MX Token
Anslået ÅOP
47.02%
Samlede luftdråber
240,000 XTER
Samlet staked beløb
5,004,835 MX
Deltagere
3,627

XTER Pool

Stake XTER for at tjene XTER airdrops

Xterio
Anslået ÅOP
1,335.95%
Samlede luftdråber
160,000 XTER
Samlet staked beløb
1,008,964 XTER
Deltagere
2,698