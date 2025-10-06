UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Qualcomm pris i dag er 183.99 USD. Følg med i realtid QCOMON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QCOMON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Qualcomm pris i dag er 183.99 USD. Følg med i realtid QCOMON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk QCOMON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om QCOMON

QCOMON Prisinfo

Hvad er QCOMON

QCOMON Officiel hjemmeside

QCOMON Tokenomics

QCOMON Prisprognose

QCOMON Historik

QCOMON Købsguide

QCOMON-til-fiat-valutaomregner

QCOMON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Qualcomm Logo

Qualcomm-kurs(QCOMON)

1 QCOMON til USD direkte pris:

$183.97
$183.97$183.97
+1.18%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:11:16 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 181.28
$ 181.28$ 181.28
24H lav
$ 183.99
$ 183.99$ 183.99
24H høj

$ 181.28
$ 181.28$ 181.28

$ 183.99
$ 183.99$ 183.99

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

+0.78%

+1.18%

+8.90%

+8.90%

Qualcomm (QCOMON) realtidsprisen er $ 183.99. I løbet af de sidste 24 timer har QCOMON handlet mellem et lavpunkt på $ 181.28 og et højdepunkt på $ 183.99, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QCOMONs højeste pris nogensinde er $ 204.5997025830302, mens den laveste pris nogensinde er $ 153.0239195419269.

Når det gælder kortsigtet performance, QCOMON har ændret sig med +0.78% i løbet af den sidste time, +1.18% i løbet af 24 timer og +8.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Qualcomm (QCOMON) Markedsinformation

No.2234

$ 890.34K
$ 890.34K$ 890.34K

$ 55.89K
$ 55.89K$ 55.89K

$ 890.34K
$ 890.34K$ 890.34K

4.84K
4.84K 4.84K

4,839.04369187
4,839.04369187 4,839.04369187

ETH

Den nuværende markedsværdi på Qualcomm er $ 890.34K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.89K. Det cirkulerende forsyning af QCOMON er 4.84K, med et samlet udbud på 4839.04369187. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 890.34K.

Qualcomm (QCOMON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Qualcomm i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +2.1455+1.18%
30 dage$ +14.8+8.74%
60 dage$ +83.99+83.99%
90 dage$ +83.99+83.99%
Qualcomm Prisændring i dag

I dag QCOMON blev der registreret en ændring på $ +2.1455 (+1.18%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Qualcomm 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +14.8 (+8.74%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Qualcomm 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage QCOMON sås en ændring af $ +83.99 (+83.99%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Qualcomm 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +83.99 (+83.99%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Qualcomm (QCOMON)?

Tjek QualcommPrishistorik-siden nu.

Hvad er Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineQualcomminvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekQCOMONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Qualcomm på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Qualcomm købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Qualcomm Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Qualcomm (QCOMON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Qualcomm (QCOMON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Qualcomm.

Tjek Qualcomm prisprediktion nu!

Qualcomm (QCOMON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Qualcomm (QCOMON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om QCOMON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Qualcomm (QCOMON)

Leder du efter, hvordan du køber Qualcomm? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Qualcomm på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

QCOMON til lokale valutaer

1 Qualcomm(QCOMON) til VND
4,841,696.85
1 Qualcomm(QCOMON) til AUD
A$279.6648
1 Qualcomm(QCOMON) til GBP
139.8324
1 Qualcomm(QCOMON) til EUR
158.2314
1 Qualcomm(QCOMON) til USD
$183.99
1 Qualcomm(QCOMON) til MYR
RM770.9181
1 Qualcomm(QCOMON) til TRY
7,733.0997
1 Qualcomm(QCOMON) til JPY
¥28,150.47
1 Qualcomm(QCOMON) til ARS
ARS$263,974.1328
1 Qualcomm(QCOMON) til RUB
14,790.9561
1 Qualcomm(QCOMON) til INR
16,332.7923
1 Qualcomm(QCOMON) til IDR
Rp3,066,498.7734
1 Qualcomm(QCOMON) til PHP
10,798.3731
1 Qualcomm(QCOMON) til EGP
￡E.8,689.8477
1 Qualcomm(QCOMON) til BRL
R$988.0263
1 Qualcomm(QCOMON) til CAD
C$257.586
1 Qualcomm(QCOMON) til BDT
22,505.6568
1 Qualcomm(QCOMON) til NGN
265,880.2692
1 Qualcomm(QCOMON) til COP
$707,653.1385
1 Qualcomm(QCOMON) til ZAR
R.3,195.9063
1 Qualcomm(QCOMON) til UAH
7,718.3805
1 Qualcomm(QCOMON) til TZS
T.Sh.450,955.8102
1 Qualcomm(QCOMON) til VES
Bs40,661.79
1 Qualcomm(QCOMON) til CLP
$173,318.58
1 Qualcomm(QCOMON) til PKR
Rs51,958.776
1 Qualcomm(QCOMON) til KZT
97,143.0402
1 Qualcomm(QCOMON) til THB
฿5,928.1578
1 Qualcomm(QCOMON) til TWD
NT$5,665.0521
1 Qualcomm(QCOMON) til AED
د.إ675.2433
1 Qualcomm(QCOMON) til CHF
Fr147.192
1 Qualcomm(QCOMON) til HKD
HK$1,429.6023
1 Qualcomm(QCOMON) til AMD
֏70,170.1062
1 Qualcomm(QCOMON) til MAD
.د.م1,698.2277
1 Qualcomm(QCOMON) til MXN
$3,414.8544
1 Qualcomm(QCOMON) til SAR
ريال689.9625
1 Qualcomm(QCOMON) til ETB
Br28,266.3837
1 Qualcomm(QCOMON) til KES
KSh23,705.2716
1 Qualcomm(QCOMON) til JOD
د.أ130.44891
1 Qualcomm(QCOMON) til PLN
677.0832
1 Qualcomm(QCOMON) til RON
лв811.3959
1 Qualcomm(QCOMON) til SEK
kr1,744.2252
1 Qualcomm(QCOMON) til BGN
лв310.9431
1 Qualcomm(QCOMON) til HUF
Ft61,907.1153
1 Qualcomm(QCOMON) til CZK
3,880.3491
1 Qualcomm(QCOMON) til KWD
د.ك56.11695
1 Qualcomm(QCOMON) til ILS
597.9675
1 Qualcomm(QCOMON) til BOB
Bs1,271.3709
1 Qualcomm(QCOMON) til AZN
312.783
1 Qualcomm(QCOMON) til TJS
SM1,689.0282
1 Qualcomm(QCOMON) til GEL
498.6129
1 Qualcomm(QCOMON) til AOA
Kz168,643.3941
1 Qualcomm(QCOMON) til BHD
.د.ب68.99625
1 Qualcomm(QCOMON) til BMD
$183.99
1 Qualcomm(QCOMON) til DKK
kr1,190.4153
1 Qualcomm(QCOMON) til HNL
L4,824.2178
1 Qualcomm(QCOMON) til MUR
8,415.7026
1 Qualcomm(QCOMON) til NAD
$3,181.1871
1 Qualcomm(QCOMON) til NOK
kr1,861.9788
1 Qualcomm(QCOMON) til NZD
$320.1426
1 Qualcomm(QCOMON) til PAB
B/.183.99
1 Qualcomm(QCOMON) til PGK
K772.758
1 Qualcomm(QCOMON) til QAR
ر.ق667.8837
1 Qualcomm(QCOMON) til RSD
дин.18,689.7042
1 Qualcomm(QCOMON) til UZS
soʻm2,190,356.7924
1 Qualcomm(QCOMON) til ALL
L15,361.3251
1 Qualcomm(QCOMON) til ANG
ƒ329.3421
1 Qualcomm(QCOMON) til AWG
ƒ329.3421
1 Qualcomm(QCOMON) til BBD
$367.98
1 Qualcomm(QCOMON) til BAM
KM309.1032
1 Qualcomm(QCOMON) til BIF
Fr537,802.77
1 Qualcomm(QCOMON) til BND
$237.3471
1 Qualcomm(QCOMON) til BSD
$183.99
1 Qualcomm(QCOMON) til JMD
$29,447.5995
1 Qualcomm(QCOMON) til KHR
735,960
1 Qualcomm(QCOMON) til KMF
Fr78,379.74
1 Qualcomm(QCOMON) til LAK
3,999,782.5287
1 Qualcomm(QCOMON) til LKR
රු55,855.6842
1 Qualcomm(QCOMON) til MDL
L3,122.3103
1 Qualcomm(QCOMON) til MGA
Ar825,066.357
1 Qualcomm(QCOMON) til MOP
P1,473.7599
1 Qualcomm(QCOMON) til MVR
2,815.047
1 Qualcomm(QCOMON) til MWK
MK318,321.099
1 Qualcomm(QCOMON) til MZN
MT11,756.961
1 Qualcomm(QCOMON) til NPR
रु26,023.5456
1 Qualcomm(QCOMON) til PYG
1,304,857.08
1 Qualcomm(QCOMON) til RWF
Fr267,337.47
1 Qualcomm(QCOMON) til SBD
$1,514.2377
1 Qualcomm(QCOMON) til SCR
2,513.3034
1 Qualcomm(QCOMON) til SRD
$7,083.615
1 Qualcomm(QCOMON) til SVC
$1,609.9125
1 Qualcomm(QCOMON) til SZL
L3,181.1871
1 Qualcomm(QCOMON) til TMT
m643.965
1 Qualcomm(QCOMON) til TND
د.ت541.66656
1 Qualcomm(QCOMON) til TTD
$1,245.6123
1 Qualcomm(QCOMON) til UGX
Sh638,813.28
1 Qualcomm(QCOMON) til XAF
Fr103,954.35
1 Qualcomm(QCOMON) til XCD
$496.773
1 Qualcomm(QCOMON) til XOF
Fr103,954.35
1 Qualcomm(QCOMON) til XPF
Fr18,766.98
1 Qualcomm(QCOMON) til BWP
P2,463.6261
1 Qualcomm(QCOMON) til BZD
$369.8199
1 Qualcomm(QCOMON) til CVE
$17,488.2495
1 Qualcomm(QCOMON) til DJF
Fr32,566.23
1 Qualcomm(QCOMON) til DOP
$11,786.3994
1 Qualcomm(QCOMON) til DZD
د.ج23,913.1803
1 Qualcomm(QCOMON) til FJD
$415.8174
1 Qualcomm(QCOMON) til GNF
Fr1,585,993.8
1 Qualcomm(QCOMON) til GTQ
Q1,405.6836
1 Qualcomm(QCOMON) til GYD
$38,531.1858
1 Qualcomm(QCOMON) til ISK
kr22,814.76

Qualcomm Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Qualcomm, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Qualcomm hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Qualcomm

Hvor meget er Qualcomm (QCOMON) værd i dag?
Den direkte QCOMON pris i USD er 183.99 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle QCOMON til USD pris?
Den aktuelle pris på QCOMONtil USD er $ 183.99. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Qualcomm?
Markedsværdien for QCOMON er $ 890.34K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af QCOMON?
Den cirkulerende forsyning af QCOMON er 4.84K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på QCOMON?
QCOMON opnåede en ATH-pris på 204.5997025830302 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på QCOMON?
QCOMON så en ATL-pris på 153.0239195419269 USD.
Hvad er handelsvolumen for QCOMON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for QCOMON er $ 55.89K USD.
Bliver QCOMON højere i år?
QCOMON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se QCOMON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:11:16 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

QCOMON-til-USD Lommeregner

Beløb

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 183.99 USD

Handel QCOMON

QCOMON/USDT
$183.97
$183.97$183.97
+1.13%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,003.13
$110,003.13$110,003.13

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.09
$3,871.09$3,871.09

-0.62%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02891
$0.02891$0.02891

-3.79%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

-0.53%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,003.13
$110,003.13$110,003.13

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.09
$3,871.09$3,871.09

-0.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

-0.53%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.54
$73.54$73.54

+3.70%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.743
$19.743$19.743

+3.33%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07001
$0.07001$0.07001

+40.02%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000405
$0.000405$0.000405

+136.84%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004881
$0.00004881$0.00004881

+65.90%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004761
$0.0000000000004761$0.0000000000004761

+57.91%